Mini stage de football à Tan Rouge

Déjà répertoriés dans les classes de football des écoles du Guillaume, Bernica et Tan Rouge, 40 enfants, filles et garçons, de CM1 et CM2 ont bénéficié d’un mini stage de football durant les dernières vacances scolaires. Une formation assurée par six éducateurs (MM Florent Mardénalom, Henri Siva, Marcolito Luison, Daniel Lebon, Didier Ranguin et Harry Pèdre) dont le but était de poursuivre les activités démarrées à l’école.



Un diplôme, à l’initiative du maire Joseph Sinimalé, a été remis à chacun des enfants à la fin de la formation qui aura duré une semaine.