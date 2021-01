A la Une .. Militaires tués au Mali : Yvonne Huynh avait exercé au RSMA de La Réunion

Samedi deux militaires français sont morts au Mali suite à une attaque à l’engin explosif improvisé. Loïc Risser et Yvonne Huynh étaient mobilisés dans le cadre de l’opération Barkhane. Yvonne Huynh, 33 ans, avait officié trois ans à La Réunion au sein du RSMA. Par Christelle Boyer - Publié le Dimanche 3 Janvier 2021 à 14:42 | Lu 780 fois

Le Sergent Yvonne Huynh est morte pour la France le 2 janvier dernier au Mali. Elle avait rejoint le 2e régiment de hussards à Haguenau en 2017, indique l’Armée de Terre qui adresse "ses plus sincères condoléances".



La jeune femme s’était avant d’intégrer ce régiment, engagée au sein du 3e régiment d’artillerie de marine, mais aussi de 2014 à 2017 avait exercé en tant que chef de groupe au sein du RSMA de La Réunion.



Yvonne Huynh était également pacsée et maman d’un petit garçon.





