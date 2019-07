A la Une . Milit’Activ monte toujours la garde devant la préfecture





Le militant de la cause animale a entamé une grève de la faim samedi dernier. "Passés les premiers jours difficiles, car le corps ne comprend pas, je me sens mieux aujourd’hui", s’en étonne même le gréviste. Des personnes sont mêmes venues lui raconter leur propre expérience de grève de la faim ou de jeûne. "Elles m’ont rassuré", ajoute-t-il.



Les bénévoles et amis ses succèdent sous les tentes installées sous les fenêtres de la préfecture. Le plus gros des visites se fait le midi et le soir, évidemment. "Tous travaillent et prennent sur leur temps libre", précise Francis Kubezyk. Une formule qui vaut aussi pour ces milliers de bonnes volontés qui, tous les jours, au gré de leurs rencontres sur les routes de l'île, en ville ou dans les hauts, donnent de leur temps pour un (énième) sauvetage.



"Je vous apporte des croissants !"



Touchée par l’initiative, une jeune femme de Sainte-Marie est par exemple passée le voir vers 13H, pour simplement parler et apporter son soutien. "J’ai toujours vécu avec des chiens. Même si mon père était chasseur...", ce que Coralie réprouve aujourd’hui avec l’âge, elle est elle-même propriétaire de deux chiens. "Avec mon compagnon, nous avons fait une tentative d’approche auprès d’une association pour en adopter un troisième. Il nous l'on refusé, estimant qu'on en avait déjà deux, mais j’ai une cour assez grande", explique-t-elle, son projet sur le point d'aboutir avec une autre asso'.



La visite d'autres passants n’étant pas forcément au courant de la grève de la faim de Milit'Activ permet malgré tout quelques moments de rigolade. "Une dame est même venue me déposer des croissants…, elle ne s'était pas rendue compte", en rigole Francis Kubezyk.



Le porte-parole attend toujours du préfet une rencontre. "La directrice de cabinet du préfet est venue nous voir dès samedi après-midi, mais pour nous dire de ne pas nous mettre au square en face du Mac Do, pour cause de périmètre de sécurité pendant le défilé", explique-t-il. Difficile à entendre évidemment à quelques heures de la garden party. Le campement ne bougera finalement pas les lieux et a migré, comme prévu, lundi vers la préfecture.



"Les RG m’ont demandé si j’allais interrompre la grève quand la motion sera remise au préfet, j’ai répondu que non, ce sont des engagements que nous attendons désormais", annonce-t-il, déterminé comme au premier jour. LG Lu 165 fois





