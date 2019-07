Milit'Activ'974 souhaite la bienvenue au préfet

Ce premier volet serait idéalement adossé à la mise en place de 5 dispensaires à l'image de celui qui joue son rôle depuis plusieurs années grâce à la SPA de La Réunion à Sainte-Clotilde."La stérilisation de masse est impossible, répondent nos détracteurs, prétextant que les animaux ne doivent absolument pas être remis en liberté après leur stérilisation. Mais où sont-ils actuellement ? Si ce n'est dans la rue...", ironise le gréviste.Souvent évoquée ces dernières années, la mise sur pied d'une brigade animalière est également retenue par Milit'Activ. L'objectif de cette brigade composée d'agents assermentées et de bénévoles de la protection animale serait d'agir sur les deux versants : médiatisation et verbalisation le cas échéant.Toutes ces mesures mises en avant ne seraient pas efficaces sans un autre volet, celui de l'interdiction de mise en vente des animaux non stérilisés par les éleveurs et animaleries. Au regard de la saturation des refuges, il y aussi à redire de ce commerce sans cesse alimenté par l'importation de chiots, déplore Francis Kubezyk, sans compter les éleveurs marrons - "monsieur madame tout le monde" - qui prospèrent sur Internet.L'objectif de cette motion qui sera remise au préfet en début de semaine consiste à inverser le modèle actuel qui privilégie l'euthanasie de masse."Des dizaines de millions d'euros sont dépensés depuis plusieurs années pour euthanasier nos amis à 4 pattes, souvent dans des souffrances abominables et en bravant les lois puisque nous sommes censés les protéger et non les assassiner !", déplore Francis Kubezyk. "Aucune obligation de résultat n'est demandée aux intercommunalités et aux élus face à ces dépenses faramineuses ! Pire, l'errance animale ne fait qu'augmenter. Rappelons l'inaction des élus et des pouvoirs publics en ce qui concerne la verbalisation des personnes qui font de l'élevage illégal, ceux qui abandonnent leurs animaux, sans oublier les cas de maltraitance impunis", ajoute-t-il.Interdit de manifestation devant la préfecture pour cause de "sécurité" en ce week end de fête nationale, ou plus vraisemblablement pour ne pas faire tache un jour de garden party, Francis Kubezyk ne pourra camper devant la préfecture qu'à partir de lundi. Prochaine étape : remettre au préfet les mesures préconisées par le monde associatif.▶️ [L'invité de Zinfos] Francis Kubezyk, président de Milit'activ'974