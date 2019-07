Milit'Activ'974 programme un tour de l'île des maires

Déterminé à faire avancer le combat contre l'errance animale à La Réunion, le mouvement Milit'Activ'974 a l'intention de poursuivre sa mobilisation avec un nouveau moyen d'action : un tour de l'île."Notre intention est de faire le tour de l'île en nous installant dans chacune des 24 communes pour rencontrer les maires un par un", explique le porte-parole Francis Kubezik, en grève de la faim depuis samedi 13 juillet "Le principe est de rester sur place deux jours maximum, et après quoi, on changera de ville. L'idée est d'échanger sur nos revendications, et de récolter les points qu'ils valident, ains que leurs idées et propositions. La logistique sera assurée par Prestige Location qui assurera la mise à disposition de véhicules pour les déplacements", détaille le militant, avant de prévenir : "Si la rencontre n'a pas pu être mise en place, les élus concernés devront assumer les conséquences sur les futures élections municipales 2020".En attendant, au lendemain d'une rencontre avec les services de l'Etat , le défenseur de la cause animale réaffirme sa volonté de poursuivre sa grève de la faim