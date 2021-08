Milan Larivière sacré Vice-Champion de France d’aquathlon

Les championnats de France d’aquathlon et de triathlon se sont déroulés ce 28 et 29 août à Pontivy dans le Morbihan. Milan LARIVIERE, licencié à l’ORT (Ouest Run Triathlon) s’est imposé à la seconde place derrière Tristan DOUCHE avec un temps de 00’16’02. Sorti de l’eau aux alentours de la 8ème place, il effectue une transition éclair pour combler les 20 secondes qui le séparent de Paul DELAMARE. Alors que ses adversaires directs, retirent leur combinaison néoprène, lui ajuste ses chaussures et prend la tête de course. A mi-course, il est rattrapé par Tristan DOUCHE (METZ) qui place une attaque. Milan suit dans un premier temps avant de céder centimètre par centimètre. Il se hisse ainsi à la seconde place du podium.



Sacré Vice-champion de France d’aquathlon minime, Milan poursuit en beauté sa série après son sacre de Champion de France de Triathlon le 19 juillet dernier. L’Aquathlon consiste à réaliser, seul ou en équipe, un parcours enchaînant natation et course à pied. L’enchaînement s’effectue sans aide extérieure et sans arrêt du chronomètre lors du changement de discipline (transition). Milan signe ainsi un double podium inédit, pour un triathlète Réunionnais, licencié dans un club Réunionnais, sur des championnats de France. Avant lui, Alexandre DALLENBACH FONTAINE avait réalisé un tel exploit.



Texte et photo : Ligue Réunionnaise de Triathlon