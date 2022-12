La grande Une Migrations, familles, vieillissement : Comment La Réunion a évolué en 10 ans ?

L’INSEE vient de dévoiler son enquête "migrations, famille et vieillissement 2020-2021". On y a apprend que sur la dernière décennie, la part des arrivants des personnes nées hors de l’île a augmenté, mais que les natifs ne quittent que très peu l’île. Le poids démographique des jeunes reste important, même si le vieillissement de la population reste de mise. Des séniors qui sont mieux soignés, mais plus isolés. Par GD - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 16:19

Les Réunionnais aiment La Réunion et la dernière enquête de l’INSEE ne fait que le démontrer un peu plus. Dans son panorama des évolutions de la société réunionnaise de 2010 à 2020, l’institut souligne que La Réunion est ainsi la région française où la part de natifs vivant dans leur région de naissance est la plus élevée. Seulement 16% des personnes nées sur l’île vivent en métropole. Au total, 79% des habitants de l’île de 18 à 79 ans en 2020 y sont nés, une part un peu plus faible que dix ans auparavant.



Cependant, si les natifs de l’île s’installent peu hors département, le goût du voyage s’est développé, que ce soit dans le cadre de vacances ou d’un stage. La part des natifs n’ayant jamais quitté le département diminue fortement, de 26 % en 2010 à 15 % en 2020. La Réunion n’est plus le département ou région d’Outre-mer (Drom) où la part de ces natifs, qualifiés ici de "sédentaires", est la plus forte : elle est désormais devancée par la Guyane et l’écart avec les Antilles s’est fortement réduit. Ainsi, 6 natifs de La Réunion sur 10 qui y résident en 2020 ont déjà voyagé dans l’Hexagone ou à l’étranger pour un court séjour, mais seulement 2 sur 10 ont déjà vécu plus de six mois en dehors de l’île.



Les arrivants augmentent



L’autre indication principale de cette enquête : l’amour de La Réunion est de plus en plus partagé. En 10 ans, la part des personnes nées hors de l’île est passée de 17 à 21%. Si ce nombre, ce n’est pas parce que les natifs partent, mais parce qu’une légère hausse de l’arrivée de natifs de métropole est médusée. Ils sont à peu près 13%. La part des personnes nées en Outre-mer et à l’étranger est également en augmentation.



La majorité des résidents non natifs de l’île sont nés en France métropolitaine, les autres venant pour la plupart des îles proches de l’océan Indien (Mayotte, Madagascar, Maurice, Comores). Parmi eux, 42 % sont arrivés seuls sur l’île, 24 % en famille et 18 % en couple sans enfant. Interrogés sur leurs relations sociales, 37 % des résidents non natifs déclarent plutôt fréquenter des natifs de La Réunion, 17 % plutôt des personnes originaires du même territoire qu’eux et 43 % autant les uns que les autres. Le choix et l’intensité de ces fréquentations sont fortement corrélés à la durée de présence : plus durable est l’installation, moins exclusives sont les fréquentations entre natifs de même origine.

La fécondité reste élevée, surtout chez les non-diplômées



À La Réunion, la fécondité des femmes se maintient à un haut niveau depuis les années 1990, proche de 2,5 enfants par femme. En comparaison, celle des femmes de l’Hexagone oscille entre 1,7 et 2,0 enfants par femme sur la même période.



Ce sont les non-diplômées qui contribuent le plus à cette fécondité élevée à La Réunion. Elles deviennent généralement mères pour la première fois à un âge précoce et ont davantage d’enfants que les autres femmes : 79 % des femmes non diplômées nées entre 1986 et 1995 ont au moins un enfant à 25 ans, soit quatre fois plus que les diplômées du supérieur de ces générations.



Cet écart s’est creusé au cours de la dernière décennie : la fécondité à 25 ans est restée stable entre les femmes non diplômées nées entre 1966 et 1975 et celles nées dix ans plus tard, alors que la proportion de diplômées du supérieur mères à 25 ans est passée de 32% à 20% entre ces deux mêmes générations. En outre, les femmes non diplômées restent les plus nombreuses à avoir au moins trois enfants.



En 2020, du fait d’une fécondité élevée, La Réunion reste le troisième département le plus jeune de France, derrière la Guyane et Mayotte. Les jeunes de moins de 20 ans représentent encore 30 % de la population en 2020, contre 34 % en 2010.

L’insertion professionnelle progresse pour les jeunes, mais ils sont moins aidés par leurs proches



Sur la dernière décennie, l’insertion professionnelle s’est améliorée significativement et se traduit par moins de difficultés financières : en 2020, 38 % des jeunes de 18 à 24 ans ne sont ni en emploi ni en études, soit 9 points de moins qu’en 2010. La part de jeunes ni en emploi ni en études reste plus élevée à La Réunion qu’aux Antilles, mais moins qu’en Guyane où la situation s’est détériorée.



Cette baisse du nombre de jeunes qui peinent à s’insérer sur le marché du travail va de pair avec une diminution de la part de jeunes aidés financièrement par leurs proches : en 2020, 22 % reçoivent une aide financière de la part de leur entourage contre 35 % en 2010. Cette aide financière est le plus souvent irrégulière, seuls 9 % des jeunes ni en emploi ni en études recevant une aide financière régulière de leur entourage. Cette part tombe à 2% pour les 25-24 ans, alors qu’elle était à 25% il y a 10 ans.



En revanche, la cohabitation intergénérationnelle se renforce : en 2018, davantage de jeunes qu’en 2008 vivent chez leurs parents. En particulier, 74 % des jeunes ni en emploi ni en études de 18 à 24 ans cohabitent avec au moins un autre adulte que leur conjoint, soit 6 points de plus qu’il y a dix ans.

Les gramounes en meilleure santé, mais plus isolés



La population réunionnaise continue de vieillir : la part de personnes de 60 ans ou plus augmente ainsi de 12 % en 2010 à 18 % en 2020. Elle atteindrait 23 % en 2030, si les tendances démographiques récentes se prolongeaient.



Bien qu’il reste en moyenne plus dégradé que dans l’Hexagone, l’état de santé des seniors de La Réunion s’améliore et est désormais proche de celui des seniors des Antilles : 35 % des 55 ans ou plus ont des limitations d’activité, soit 16 points de moins qu’il y a dix ans. Mais seuls 15 % des seniors de 55 ans ou plus bénéficient de l’aide d’un professionnel à La Réunion. Les autres doivent compter sur l’aide de leur entourage en cas de besoin : 28 % des habitants de La Réunion de 55 ans ou plus bénéficient ainsi d’une aide non financière de la part de leur(s) proche(s), une part un peu inférieure à ce qu’elle était en 2010 (36 %).



La cohabitation intergénérationnelle pour les seniors est de moins en moins fréquente, ce qui pourrait expliquer la baisse de l’aide reçue, en plus d’un éventuel impact de la crise sanitaire de 2020 : en 2020, seuls 25 % des personnes de 55 ans ou plus vivent avec au moins un autre adulte que leur conjoint, contre 39 % en 2010. Dans le même temps, le réseau d’aidants familiaux potentiels se réduit, d’une part parce que les seniors d’aujourd’hui ont eu moins d’enfants que leurs aînés, d’autre part parce que ces enfants sont plus mobiles. Ainsi, 12 % des habitants de 55 ans ou plus ayant au moins un enfant n’en ont aucun résidant sur l’île, soit 3 points de plus qu’en 2010.