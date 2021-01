Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Migrations, famille et vieillissement : participez à l’enquête de l’INSEE





Nous publions en intégralité le communiqué de l’INSEE relatif à cette actualité.



Parmi les habitants des DOM, combien ont déjà quitté leur département plus de 6 mois ?



Quelle place ont-ils trouvée sur le marché du travail à leur retour ?



Les femmes deviennent-elles mères au même âge dans tous les DOM ?



Combien d’enfants vivent avec un seul de leurs parents ?



Quel est l’état de santé des personnes âgées ?



Reçoivent-elles de l’aide des membres de leur famille ?



Quelles discriminations sont vécues ? Quelles en sont les raisons (couleur de la peau, religion, orientation sexuelle, etc.) ?



Pour répondre à toutes ces questions, et bien d’autres, l’Institut national d’études démographiques (INED) et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) mènent l’enquête Migrations, famille et vieillissement (MFV).



Aux Antilles et à La Réunion, elle se déroule de janvier 2020 à mars 2021. En Guyane, elle a lieu de janvier 2020 à décembre 2021.



Cette enquête vise à mesurer les mutations démographiques et appréhender leurs conséquences socioéconomiques. Une première édition a déjà eu lieu en 2009-2010.

Apporter un éclairage nouveau sur les évolutions démographiques, sociales, économiques et sanitaires dans les DOM ces dix dernières années Les migrations et le vieillissement sont des défis majeurs pour les DOM, même si leurs conséquences se font sentir selon un calendrier et une intensité spécifiques à chacun.



À la croisée de ces deux dynamiques, la famille et ses changements pèsent sur les stratégies migratoires et déterminent les formes de solidarités intergénérationnelles.



Pour définir les politiques adaptées, les décideurs publics locaux et nationaux ont besoin d’information statistique sur ces sujets. C’est pourquoi l’enquête MFV a été conçue.



L’enquête couvre de nombreuses thématiques : trajectoires migratoires, ressources, mode de vie et état de santé des personnes âgées, diversité des formes d’union, proximité géographique des générations, pratiques culturelles et sociales, etc.

En complément de ces sujets, MFV consacre une place importante à l’étude des discriminations vécues par les populations. En cela, elle se présente comme une extension adaptée de l’



La première édition de l’enquête MFV avait révélé que plus d’un habitant natif des DOM sur cinq n’a jamais quitté son département de naissance. Il existe dans ces départements une monoparentalité plus importante et plus durable qu’en métropole.



Celle-ci est nettement moins fréquente à La Réunion qu’aux Antilles et en Guyane. La Guyane se distingue des autres DOM par une forte mixité d’origines des unions.



Chacun est concerné, quel que soit son profil Afin que les résultats soient représentatifs de l’ensemble de la population des DOM, au total 13 000 personnes seront enquêtées. Elles seront tirées au hasard parmi les personnes de 18 à 79 ans.



Ainsi, pour l’enquête MFV, environ 4 000 Guyanais seront interrogés de janvier 2020 à décembre 2021. Dans chacun des autres DOM, ce seront environ 3 000 habitants qui seront interrogés de janvier 2020 à mars 2021.



Si vous êtes sélectionné pour participer à l’enquête, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur prendra contact avec vous pour obtenir un rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle et tenu au secret professionnel.



Une enquête sensible encadrée par la loi Certaines questions de l’enquête, relatives à la santé ou la religion, sont sensibles au sens de la loi « Informatique et Libertés » de 1978 modifiée suite au Règlement général sur la protection des données.



Conformément à la loi, l’INSEE et l’INED ont sollicité et obtenu de la Commission nationale de l’informatique et des libertés une autorisation pour effectuer ce traitement de données sensibles. Le secret statistique est garanti et les données recueillies sont anonymisées.

