A la Une . Migrants sri lankais : une enquête judiciaire vise les six derniers débarqués

Les six migrants Sri Lankais débarqués au Port fin juillet dernier ont été autorisés à déposer une demande d'asile en cours d'instruction. Ils ont également été entendus par la police. Par IS - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 11:15





Six ressortissants Après un (presque) habituel marathon judiciaire, les cinq migrants en provenance du Sri Lanka obtenaient l'autorisation d'entrer sur le territoire français et de déposer une demande d'asile. Le 20 août, le tribunal administratif annulait le refus d'entrée prononcé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour plusieurs vices de procédure.Six ressortissants avaient débarqué au Port sur un bateau de pêche le 31 juillet dernier dans des conditions similaires aux précédentes embarcations qui avaient rejoint La Réunion avant le premier confinement. Contrairement aux autres, l'un d'entre eux avait obtenu son sésame vers l'asile trois jours plus tard.





Tout comme l'ont fait les Sri Lankais qui les ont précédés, les six pêcheurs ont donné exactement les mêmes explications, à savoir qu'il n'existait aucun trafic au sein de leur pays. Ils ont expliqué qu'ils avaient pris l'initiative de le quitter et effectué en commun l'achat du bateau.



Depuis 2018, sept bateaux sont arrivés dans le département et près de Désormais libres de leur mouvements, les migrants ont effectué leurs démarches en bonne et due forme auprès des services de préfecture compétents en la matière. Une autre démarche les attendait également : une audition devant les services de police. Tous ont été individuellement entendus par le service territorial de police judiciaire au sujet de leurs conditions et des raisons précises de départ de leur pays.Tout comme l'ont fait les Sri Lankais qui les ont précédés, les six pêcheurs ont donné exactement les mêmes explications, à savoir qu'il n'existait aucun trafic au sein de leur pays. Ils ont expliqué qu'ils avaient pris l'initiative de le quitter et effectué en commun l'achat du bateau.Depuis 2018, sept bateaux sont arrivés dans le département et près de 300 Sri Lankais se sont portés candidats au statut de réfugié politique.