Migrants sri lankais : Une mère et sa fille libres de sortir de la zone d'attente mais pas d'entrer sur le territoire

Les procédures devant les juridictions s’enchainent pour les migrants sri lankais. Ce mercredi, un enfant et sa mère ont contesté leur placement en zone d'attente. Elles sont arrivées sur un bateau en provenance du Sri Lanka via Diego Garcia la semaine dernière en même temps que 15 autres de leurs compatriotes et elles ont failli bénéficier d’un accessit sur le sol français. Leur avocat a interjeté appel suite à la décision du Juge des libertés et de la détention. La Défense considère que les conditions d’hébergement de la zone d’attente sont inadaptées pour une jeune mineure.Le tribunal a décidé d'autoriser la mère et sa fille de quitter la zone d'attente, mais elles n'ont pas eu le droit d'entrer sur le territoire. Elles peuvent donc rester dans la salle dédiée à l'aéroport Roland Garros ou quitter La Réunion par leurs propres moyens.Par cette décision, la cour d’Appel rappelle que les personnes placées en zone d’attente ne sont pas emprisonnées. En effet, si elles le souhaitent, elles peuvent à tout moment demander un retour dans leur pays d’origine et si elles y sont autorisées par le pays d’accueil et en ont les moyens, elles peuvent demander à partir dans un pays de leur choix.