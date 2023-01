La grande Une Migrants sri lankais : "D'autres arrivées dans les prochains jours et mois", selon le préfet

​L'Imula 532 succèdera à l’Imula 559 dans quelques heures. Les mois passent et se ressemblent pour les autorités françaises confrontées à la misère des pays de l’océan Indien. Le préfet Jérôme Filipini a tenu à faire un point sur cette délicate question. Par LG-SF-RL - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 16:51

La Réunion voit un nouveau bateau de demandeurs d’asile accoster. Il s’agit du premier de l’année mais déjà du second en l’espace de seulement 20 jours. C’est dans ce contexte inédit d’arrivées très rapprochées de nombreux candidats à l’asile que le préfet a souhaité réagir.



L'île enregistre 397 arrivées de migrants sri lankais depuis 2018, parmi eux, "120 sont encore là", a indiqué Jérôme Filipini lors d'un point presse effectué ce vendredi après-midi, après avoir rappelé le devoir de secourir et la nécessité que ces personnes accostent saines et sauves. "Nous appliquons le droit de la République et je suis fier d’être un préfet respectant les règles de la République", a t-il fait savoir.



Le préfet a fait le point sur les reconduites à la frontière effectuées, "un signal très fort envoyé aux migrants et à ceux qui organisent leur départ de là-bas". Il a confirmé l'arrivée prochaine d'un bateau et sans doute aussi d'autres navires "dans les mois prochains".



Un cinquième navire se dirige vers nos côtes et devrait accoster " la nuit prochaine ou samedi matin ", avec à son bord "un grand nombre de migrants", a -t-il par ailleurs indiqué.



Questionné sur la raison de la destination Réunion, le préfet a lancé : "Pourquoi veulent-ils venir en France ? Parce qu'on est un pays merveilleux. La France est un Eldorado et La Réunion est un Eldorado".



Nouveau défi logistique



Avec l’arrivée de l’Imula 532, c’est donc un nouveau défi logistique qui attend la chaîne administrative et judiciaire française, et cela seulement 20 jours après la dernière arrivée.



Face à cette vague migratoire soutenue, la préfecture, la Police aux frontières, l’instance judiciaire en passant par les auxiliaires de justice comme les traducteurs, sont mis à rude épreuve alors que le chapitre de la précédente arrivée de 53 migrants vient tout juste de se clôturer avec le renvoi, par avion, de 46 d’entre eux.



Le 24 décembre 2022, le capitaine de l’Imula 559 allumait son transpondeur au large de Sainte-Rose après avoir avancé "masqué" depuis des semaines depuis le Sri Lanka. Alors qu'il se dirigeait comme tous les précédents bateaux vers le port de la Pointe des Galets, les autorités avaient eu la surprise supplémentaire de constater que le bateau ne comportait pas 47 occupants comme elles le croyaient au départ mais 53 au moment de les prendre en charge à quai.



Ce samedi 14 janvier 2023, ce sont environ 70 personnes qui sont attendues. Il s’agira tout simplement du plus gros convoi de candidats à l’asile que La Réunion accueillera depuis la toute première embarcation de fortune arrivée par la côte ouest en mars 2018. Ils n’étaient que six ce jour-là.



L’an dernier, après deux années de calme plat que l’on peut attribuer à la pandémie, un premier bateau accostait au Port le 31 juillet avec six personnes à son bord.



Un mois et demi plus tard, ce sont 46 personnes qui avaient posé le pied au Port ouest après la même longue traversée de 4000 km. Petite particularité qui montre leur détermination à choisir la destination Réunion, les autorités mauriciennes avaient établi le contact avec les occupants de ce bateau mais Maurice ne constituait clairement pas leur premier choix.



Les arrivées allaient continuer à intervalles réguliers, le 20 octobre puis le 24 décembre.