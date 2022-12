A la Une . Migrants sri lankais : 3 mineurs isolés accueillis sur le sol français

26 des 54 réfugiés sri-lankais arrivés à La Réunion le 24 décembre ont été présentés au juge des libertés et de la détention ce mercredi 28 décembre. Il a statué sur le placement en zone d’attente pour 23 d'entre eux. Les 3 autres sont accueillis sur le sol français, ce sont des mineurs isolés. Par Regis Labrousse - Baradi Siva - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 17:47

Sur les 26 migrants sri lankais présentés ce jour devant le JLD, 23 sont prolongés en zone d’attente alors que les 3 autres, mineurs, présentés dans une seconde salle du tribunal de Champ fleuri, sont libérés de la zone d’attente en raison d’une nullité soulevée par leurs avocats.



Ce point de droit est en rapport avec la désignation tardive d’un administrateur ad’hoc. Suite à cette décision de les libérer de la zone d'attente, ces mineurs isolés - c'est-à-dire sans parents - vont être confiés à l’aide sociale à l’enfance. De facto, ils sont donc autorisés à entrer sur le territoire.



Un second groupe ce jeudi



Un deuxième groupe de réfugiés sri-lankais doit être présenté devant le juge des libertés et de la détention ce jeudi 29 décembre. Ils seront, ce jeudi, 28 à demander à entrer sur le territoire français pour ensuite déposer leur dossier à l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) afin d’obtenir un titre de séjour à La Réunion.



Selon nos informations 20 décisions négatives ont déjà été rendues par l’OFPRA sur la totalité des 54 migrants.



54 migrants arrivés à la veille de Noël



Le quatrième bateau de réfugiés de l’année 2022 a débarqué le 24 décembre à La Réunion. Annoncé la veille, le navire a accosté en fin de journée au Port Ouest. Les 54 migrants à bord - alors que 44 avaient d'abord été dénombrés - ont été pris en charge par les autorités avant d'être placés en zone d'attente jusqu'à leur présentation devant le juge ce mercredi et ce jeudi.