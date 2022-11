A la Une .. Migrants du Sri Lanka : Sur les 17 ressortissants débarqués en octobre, 13 viennent d'être reconduits

Le 20 octobre dernier, un dixième bateau de migrants accostait au Port avec à son bord 17 ressortissants du Sri Lanka. Quatre d'entre eux ont obtenu l'autorisation d'entrer sur le territoire afin d'y déposer une demande d'asile. Les 13 autres avaient essuyé un refus. Ce lundi matin, ils ont été reconduits dans leur pays. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 10:37





Trois bateaux transportant des candidats au statut de réfugié ont accosté à La Réunion cette année. Le 31 juillet, six ressortissants débarquaient et obtenaient quelques jours plus tard le droit d'entrer sur le territoire afin d'y déposer une demande d'asile auprès de la préfecture. Leur demande est en cours de traitement.Le 16 septembre dernier, ce sont 46 migrants qui arrivaient au Port. A l'issue d'un recours devant la cour d'appel de Saint-Denis, 39 d'entre eux étaient autorisés à entrer sur le territoire afin de prétendre au statut de réfugié. Sept autres, tous Tamouls, qui n'avaient pas souhaité interjeter appel du refus qui leur avait signifié par l'OPFRA, faute de compréhension, ont été reconduits dans leur pays d'origine.





Le 20 octobre, 17 Sri Lankais débarquaient probablement en provenance de la base militaire de Diego Garcia où ils étaient retenus. Quatre d'entre eux ont obtenu de l'OPFRA le droit d'entrer sur le territoire français pour y déposer une demande d'asile. En dépit d'un recours devant le tribunal administratif afin de contester ce refus, les 13 autres n'ont pas eu la possibilité d'entrer sur le sol français. Ce lundi matin, un avion spécialement affrété fait route vers le Sri Lanka pour les reconduire. Deux nouveaux navires auraient quitté Diego Garcia avec à leur bord près de 200 personnes à la fin du mois dernier. Ils pourraient faire route vers La Réunion et débarquer dans les prochains jours.