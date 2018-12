Migrants Sri-Lankais : Les précisions de la préfecture

Dans un communiqué la préfecture de La Réunion indique que vers 11h10 heure locale, le navire de pêche sri-lankais « WASANA 1 » est signalé au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) La Réunion à 400 mètres au large de la côte de la commune de Saint-Philippe, à l'extrême sud-est de La Réunion. Des témoins à terre font état de signes de détresse.



Après un vol de surveillance effectué par la section aérienne de Gendarmerie, la vedette de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) « Talmondaise II » de la station de Saint-Pierre est engagée par le CROSS Réunion pour porter assistance au navire. A titre de précaution, trois policiers du commissariat de Saint-Pierre sont embarqués à bord de la vedette afin de sécuriser le personnel de la SNSM.



Sur zone, la vedette SNSM ne signale aucun signe visible d'avarie du navire. Environ 60 personnes sont présentes à bord dont une dizaine d'enfants de 4 à 12 ans et 7 femmes. Leur nationalité n'est pas confirmée à ce stade.



Accompagné par la SNSM puis par la brigade nautique de la gendarmerie, le WASANA 1 est attendu en fin de soirée au grand port maritime de La Réunion où tous les passagers seront pris en charge pour une évaluation sanitaire et administrative.