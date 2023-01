La grande Une Migrants Sri Lankais : Cinq hommes placés en zone d'attente à Gillot se sont évadés

La nuit dernière, une évasion remarquable se serait produite à l'aéroport de Roland Garros où une quinzaine de migrants sri lankais arrivés à Noël dernier sont placés en zone d'attente. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 07:29





Ce vendredi 13 janvier, un avion spécialement affrété doit décoller de Gillot pour ramener les malchanceux dans leur pays d'origine. Mais c'était sans compter l'évasion qui, selon nos informations, se serait produite cette nuit au sein de la zone d'attente de l'aéroport dionysien. Samedi 24 décembre 2022, 53 ressortissants sri lankais débarquaient au Port afin de demander l'asile politique à la France. Après le traditionnel marathon judiciaire , quasiment aucun d'entre eux n'a obtenu le droit d'entrer sur le territoire, leur demande n'ayant pas été jugée suffisamment fondée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.Ce vendredi 13 janvier, un avion spécialement affrété doit décoller de Gillot pour ramener les malchanceux dans leur pays d'origine. Mais c'était sans compter l'évasion qui, selon nos informations, se serait produite cette nuit au sein de la zone d'attente de l'aéroport dionysien.

Cinq hommes auraient réussi à démonter une vitre et sortir directement sur les pistes où donnent les locaux de la zone d'attente. Une quinzaine de Sri Lankais y sont hébergés alors que les autres, dont les familles, se trouvent logés à l'hôtel Select à St-Denis.



Ont-ils bénéficié d'une aide extérieure pour s'enfuir ? Le personnel chargé de leur surveillance est-il assez nombreux pour faire face à un tel comportement qui ne s'était encore jamais produit dans les précédents groupes ? Des caméras de surveillance sont-elles installées de façon suffisante dans les locaux de la zone d'attente ? Des questions qui devraient légitimement se poser alors que les évadés sont actuellement dans la nature et probablement activement recherchés par les forces de l'ordre.