Faits-divers Migrants: Les 3 marins indonésiens condamnés à de la prison ferme et interdiction de territoire 17H55 : Le tribunal de Champ fleuri vient de condamner les marins indonésiens à 18 mois de prison ferme pour celui qui est considéré comme le leader et à un 1 an de prison ferme pour les deux autres. Ce soir, ils repartent en centre de détention à Domenjod. L'interdiction de territoire est également retenue.

Après avoir obtenu un renvoi d'un mois lors de l'audience du 17 mars dernier lors de leur comparution immédiate, les trois marins philippins, considérés comme des passeurs, sont jugés aujourd'hui au tribunal de Champ Fleuri.



Ils sont accusés d'aide à l'entrée, à la circulation où au séjour irréguliers d'étrangers sur le sol français.



Placés en détention provisoire sur demande du parquet, la procureure avait notamment évoqué les soupçons à leur encontre concernant leur participation active comme membres d'un réseau organisé.



Elle avait aussi mis l'accent sur la mise en danger de la vie des passagers, au vu des conditions de la traversée et de l'état de l'embarcation ayant accosté à Sainte-Rose le 13 avril dernier.



Ce mercredi après-midi devant le tribunal de Champ fleuri, les trois marins indonésiens ont dévoilé que les migrants sont montés sur le bateau en pleine mer et par petits groupes. Ils y avaient été acheminés par de petits bateaux. Tout au long de l'après-midi, le tribunal a cherché à savoir quel est le rôle des marins afin de pouvoir établir les responsabilités de chacun. Selon eux, ils s'agissait d'une proposition de pêche qui s'est transformée sous la menace, en convoi de clandestins Sri-Lankais.



La procureure vient de demander 18 mois ferme pour le marin considéré comme le responsable et 12 mois de prison ferme pour les deux autres. Leur maintien en détention et leur interdiction de séjourner sur le territoire national à titre définitif ont également été requis à leur encontre. Regis Labrousse Lu 3849 fois





