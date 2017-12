Dans son homélie de Noël, le pape François a lancé un appel solennel aux 1,3 milliards de catholiques de la planète, les appelant à ne pas ignorer le drame des migrants. Le souverain pontife a qualifié les migrations de ces derniers au périple vers Bethléem.



S'exprimant devant des milliers de personnes rassemblés dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape a rappelé que selon l'Evangile, Marie et Joseph étaient en fuite il y a 2000 ans suite à la publication d'un décret romain ordonnant un recensement de la population. "Tant d’autres traces de pas sont cachées dans ceux de Joseph et de Marie, a-t-il déclaré dans son homélie. Nous voyons les traces laissées par des familles entières forcées à partir de nos jours, nous voyons les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de partir, mais qui, chassées de leurs terres, laissent derrière elles leurs êtres chers", a-t-il déclaré.



En référence à Hérode, décrit dans le Nouveau Testament comme un tyran, François a continué en disant que certains migrants "survivent aux Hérode d’aujourd’hui, qui, pour imposer leur puissance et augmenter leurs richesses, ne voient aucun problème à verser le sang des innocents".



Pour le pape, "Noël, c’est le temps pour transformer la force de la peur en force de la charité". "Personne ne doit sentir qu'il n'a pas sa place sur cette Terre", a plaidé le pape, prônant "une nouvelle créativité sociale".



Le chef du Vatican adressera son cinquième message de Noël urbi et orbi ce lundi devant plusieurs milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre.