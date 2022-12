A la Une . Migrants : Des audiences prévues mercredi et jeudi

Ce samedi 24 décembre à 18h10 au Port Ouest, un bateau battant pavillon sri lankais a accosté avec à son bord 53 migrants. Accueillis par les autorités puis placés en zone d'attente par la Police de l'Air aux Frontières (PAF), ils ont demandé à entrer sur le territoire afin de déposer une demande d'asile. C'est la quatrième embarcation qui est prise en charge par les autorités en 2022. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 09:14

La PAF, Police de l'Air aux Frontières, est rodée à l'exercice d'accueil de migrants. En effet, depuis leur placement en zone d'attente le 24 décembre dernier, les policiers s'affairent à déposer un dossier de demande de prolongation en zone d'attente, comme le prévoit le code de procédure. Cette prolongation permet aux autorités de continuer les entretiens de demande d'entrée sur le territoire faites par les migrants à l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides).



Deux issues seront alors possibles : l'OFPRA accepte la demande et le migrant est libre d'entrer et de circuler librement sur le territoire afin de déposer une demande d'asile, ou bien, deuxième option, l'organisme refuse l'entrée et le migrant est maintenu en zone d'attente et fera l'objet d'une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) pour être reconduit dans son pays d'origine.



À ce titre, dès que la PAF aura saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) pour prolonger le délai de placement en zone d'attente, le JLD disposera de 24 heures pour statuer sur les demandes qui seront établies individuellement par la PAF.



Selon nos informations, les audiences pourraient avoir lieu en deux temps : une ce mercredi et une ce jeudi. Les 53 migrants, 9 singalais et 44 tamouls, seront donc repartis en deux groupes afin d'être entendus par le JLD.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur