Mieux manger, mieux bouger, repérer la maladie : 3 réflexes simples pour la prévention du diabète à La Réunion

Alors que le diabète concerne près de 80.000 Réunionnais, soit près de 10% de la population, l'ARS rappelle les réflexes à adopter pour prévenir la maladie. Publié le Jeudi 22 Septembre 2022

Le diabète est une maladie chronique fréquente sur l’île avec près de 10% de la population atteinte et traitée chaque année.

Cette forte prévalence de la maladie à La Réunion, associée trop souvent à des complications sévères pour les patients, représente un enjeu de santé publique persistant nécessitant la mobilisation de tous.



Du 23 au 30 septembre se tient la Semaine nationale de prévention du diabète. Différentes actions sont proposées aux Réunionnais au cours de cette semaine afin de les informer et de les sensibiliser aux bonnes attitudes à adopter pour prévenir la maladie : mieux manger, mieux bouger et repérer les facteurs de la maladie. Cet événement est l’occasion d’informer le grand public sur les facteurs de risques et sur les ressources existant pour prévenir le diabète.



Le diabète à La Réunion, une pathologie chronique et des risques de complications graves

Avec un nombre de malades 2 fois plus élevé qu’en métropole et une entrée dans la maladie plus précoce (moyenne d’âge des patients de 62 ans à La Réunion contre 67 ans au niveau national), La Réunion constitue un territoire particulièrement touché par cette maladie chronique.



Un taux de complications élevé est également observé sur l’île (insuffisance rénale, complications ophtalmologiques, amputations), dû à un diagnostic tardif (1 diabétique sur 3 ignore sa maladie).

• Le diabète concerne près de 80 000 Réunionnais soit près de 10% de la population

• La maladie concerne davantage les femmes et augmente avec l’âge :

⇨ 3 personnes sur 10 sont diabétiques après 65 ans Retrouvez l’ensemble des indicateurs clés du diabète à La Réunion dans la publication de l’Observatoire Régional de la Santé

Les partenaires engagés dans la lutte



La lutte contre le diabète et la promotion d’une meilleure nutrition constituent une priorité de santé pour La Réunion : l'ARS et 12 partenaires (Académie de La Réunion, DAAF, DRAJES, Région, Conseil départemental, Association des maires, Assurance Maladie, Mutualité de la Réunion, Tip@santé (interURPS), SEDMER, CIC-EC du CHU, France Assos Santé) sont mobilisés autour d’un plan ambitieux : le Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le diabète (PRND) 2020-2023.



Le Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète (PRND) 2020-2023



Trois réflexe au quotidien pour prévenir le diabète



Organisée par la Fédération française des diabétiques, la Semaine nationale de prévention du diabète vise à sensibiliser le plus grand nombre aux facteurs de risque et aux comportements de prévention du diabète de type 2. La 11ème édition se déroule du 23 au 30 septembre 2022.

Parmi les facteurs de risque majeurs du diabète de type 2, certains ne sont pas modifiables comme l’âge et le patrimoine génétique, mais d’autres sont liés aux habitudes de vie sur lesquelles chacun peut agir.

Prévenir le diabète c’est : mieux manger, mieux bouger et repérer les facteurs de risques et dépister.



Prévenir le diabète c’est … mieux manger !

Le diabète est fortement déterminé par les comportements nutritionnels.

A La Réunion, on constate des habitudes nutritionnelles éloignées des recommandations : Près d’un réunionnais sur 2 est en surcharge pondérale, et l’obésité concerne 16% de la population de 15 ans et + ;

91% des réunionnais déclarent manger moins de 5 fruits ou légumes par jour ;

76% des réunionnais déclarent moins de 30 minutes de marche ou de vélo par jour ; 14% de la population déclarent n’avoir aucune activité physique. Retrouvez des vidéos de recettes et d’autres outils sur les habitudes nutritionnelles :



Vidéos "Dan zot marmite" sur ma santé.re



Site pilonpilé.re



Vidéos "Arrange nout zasseitte et met out basket" sur le site de l'ARS La Réunion







Prévenir le diabète c’est … mieux bouger !

L’activité physique est la deuxième habitude de vie sur laquelle chacun peut agir. Une pratique d’activité physique régulière permet de réduire le risque de devenir diabétiques et de manière globale permet de prévenir les maladies chroniques.

L’activité physique inclut les activités du quotidien, des loisirs ou sportives et doit être adaptée à chacun.

Prévenir le diabète c’est … repérer et dépister la maladie !

Il est important d’améliorer le diagnostic précoce du diabète de type 2 et le repérage des patients atteints de pré-diabète, afin qu’ils puissent s’engager dans un parcours de soins. Lorsque le pré-diabète est diagnostiqué et pris en charge à temps, la maladie peut être évitée.



Quelques exemples d'actions organisées dans le cadre de cette semaine de prévention :





Vendredi 23 septembre 2022 Diffusion du 4ème numéro de la Newsletter « Le PRND en actions ! » À destination des professionnels, elle facilite le partage d'informations sur les actualités du PRND.

Samedi 24 septembre 2022, à partir de 17h, parvis de la mairie du Tampon Evénement « Soyez actif – Sentez-vous sport » organisé Par la Maison Sport Santé EKILIB.RE et la commune Au-delà des activités sportives proposées, le public aura la possibilité de rencontrer l’équipe de l’Association France Diabète (AFD 974) et d’utiliser l’outil de repérage Find Risk Péi.

Dimanche 25 septembre 2022, de 9h à 15h, Jardin de l’Etat Journée départementale du CODEP EGV, en partenariat avec le Comité Régional Olympique Sportif (CROS) et la CRC Le Comité Départemental qui dépend de la Fédération Française d’Education Physique et de Gym Volontaire (CODEP EPGV) est engagé depuis plusieurs années pour le sport santé. Le public est invité à venir pratiquer des activités sportives et faire le point sur ses facteurs de risque du diabète avec l’AFD 974.

Vendredi 30 septembre 2022, à partir de 9h, Saint-Paul Lancement officiel du site Sport Santé Bien-être ! La plateforme de ressources dédiée au Sport Santé Bien-être sera officiellement lancée par la DRAJES et l’ARS, avec le soutien de l’IREPS Réunion. Ce site destiné grand public et aux professionnels présente tous les créneaux sport santé labellisés.

Vendredi 30 septembre 2022, en ligne Trap ton basket et viens découvrir le sport santé bien être ! La série "Trap ton basket", produite depuis 3 ans par

4 épisodes sont prévus cette année, venez découvrir le premier de la série intitulé "Le Handfit : un sport collectif qui promeut la santé et le bien-être".



