Miel Vert et la folie des records

La 39e édition de Miel vert s’achève ce dimanche à La Plaine des Cafres, avec au programme un nouveau record du monde. Le record du monde du plus long riz au lait, a été homologué. Par NP - Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 à 12:05

Miel Vert 2023 aura été l’occasion pour la ville du Tampon de faire le plein de visiteurs mais aussi de records. Pour cette 39e édition, la ville a joint un festival culinaire au programme de l'événement, lequel devrait lui valoir trois records du monde. Restons tout de même prudents : pour qu’ils soient officiels, il faudra encore attendre quelques mois la validation du Guinness.



Une galette des rois de 60 mètres



La première journée du Miel Vert 2023 a donné le ton le 6 janvier dernier, jour de l'Épiphanie qui rime avec galette de roi. Le record du monde de la plus longue galette des rois a probablement été enregistré ce jour-là au Tampon. La galette s'étendant sur 60 mètres a ensuite pu être dégustée par le public. Si le record est validé, elle viendra détrôner celle de 40 mètres et 44 centimètres réalisée par les apprentis du CFA de Bergerac le 20 janvier 2022.



La pyramide d’ananas Victoria bat l'édifice de dattes de l’Arabie Saoudite



La deuxième performance est due au Meilleur Ouvrier de France Primeur Éric Fabre et son équipe. Elle a été réalisée le jeudi 12 janvier 2023. Après deux jours d’installation, la plus haute pyramide de fruits a été érigée sur le site de Miel Vert, à la Plaine des Cafres. L’édifice de 7m50, composé de 5000 ananas victoria, bat le précédent record de 5m50 détenu par l'Arabie Saoudite avec une pyramide de dattes.



C’est pas de bol…



Un autre record du monde a été prévu durant cette manifestation. Le record du monde du plus grand bol renversé devait se jouer à La Plaine des Cafres le 9 janvier dernier mais a dû être annulé à cause d’un retard de réception d’un élément primordial. L’organisation nous a fait savoir que le seul ingrédient manquant pour le bon déroulé des opérations a été le fameux bol, qui n’avait pas pu être livré à temps… “mais ce n’est que partie remise”, a soufflé l'organisation qui prévoit de remettre la performance à l’année prochaine.



Le plus long riz au lait du monde



L’édition 2023 du Miel Vert s’achève ce dimanche avec un ultime nouveau record du monde au programme, celui du plus long riz au lait. Le record du monde du plus long riz au lait, par le chef Patrick Firoaguer, a été homologué. D'une longueur de 49,88m Le Tampon est la première ville à relever ce record du monde qui clôture Miel Vert 2023.

Pour rappel, 3 records du monde ont été homologués sur la manifestation : le record du monde de la plus longue galette des rois, le record du monde de la plus haute pyramide de fruits, et le record du monde du plus long riz au lait