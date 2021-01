A la Une . Miel Vert affronte le Covid en formule réduite

La célèbre foire du mois de janvier est maintenue sous un format adapté en raison du Covid. Baptisé pour l'occasion "Miel et Terroir en fête", Miel Vert 2021 vise à promouvoir les productions locales de la Plaine des Cafres essentiellement. Par Aglaë Hoarau - Publié le Samedi 9 Janvier 2021 à 16:11 | Lu 349 fois

La ville du Tampon a adapté sa manifestation qui draine chaque année des milliers de visiteurs durant les vacances de l'été austral.



Miel Vert 2021 est amputé de toutes les manifestations qui n'entraient pas dans le cadre des arrêtés préfectoraux en vigueur pour lutter contre la propagation du virus Covid-19.



C'est donc une manifestation sans manège et avec beaucoup moins d'exposants que les visiteurs, obligatoirement masqués, ont découvert depuis ce jeudi.



La commune du Tampon a souhaité maintenir la manifestation pour soutenir les producteurs de fruits et légumes, les apiculteurs, les producteurs de produits transformés et produits du terroir dans un format de vente directe du producteur au consommateur.



L'événement est proposé jusqu'à ce dimanche 10 janvier jusqu'à 17H sur le site habituel du 23ème Km. L'entrée y est gratuite.