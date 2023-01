Miel Vert : Rendez-vous du 6 au 15 janvier à la Plaine des Cafres

Le mot du maire :



Mesdames, Messieurs, Chers amis,



La Commune du Tampon débute l’année 2023 avec son traditionnel Miel Vert. Pour sa 39ème édition, cette autre manifestation phare de La Réunion se déroulera du vendredi 6 au dimanche 15 janvier 2023, à la Plaine des Cafres.



A l’occasion du retour d’un Miel Vert « normal », nous profiterons d’un plateau exceptionnel composé d’artistes Tamponnais, locaux et (inter)nationaux dont, nous l’espérons tous, Raynaud, qui a enchanté La Réunion entière en remportant la 1ère place de The Voice Kids.



Nos papilles ne seront pas oubliées non plus, puisque participera à Miel Vert le Meilleur Ouvrier de France en spécialité « confiture », qui ne manquera certainement pas de nous apporter de précieux conseils pour sublimer nos fruits péi.



Enfin, Miel Vert 2023 verra le retour - tant attendu - de toutes les filières liées à l’élevage et avec les animaux et notamment les vaches laitières.



Je tiens à remercier tous les partenaires et exposants qui font de Miel Vert un événement incontournable qui accueille de nombreux visiteurs.



Je remercie aussi les services communaux qui œuvrent en permanence pour que cette fête soit exceptionnelle.

Je vous attends nombreux et nombreuses et je vous souhaite un bon Miel Vert à toutes et à tous !



André Thien Ah Koon,

Maire du Tampon