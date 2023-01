A la Une . Miel Vert : La plus haute pyramide de fruits composée de 5000 ananas bat tous les records

Le record du monde de la plus haute pyramide de fruits vient d'être battu dans le cadre de l'événement Miel Vert à la Plaine-des-Cafres. Composée d'invendus, elle mesure 7m50 contre 5m50, record détenu par l'Arabie Saoudite. Par NP - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 12:08

Ce jeudi, l'homologation du record du monde de la plus haute pyramide de fruits s'est déroulée sur le site de Miel Vert à la Plaine-des-Cafres. Exposée sur le stade, l'actuelle pyramide composée de 5000 ananas mesure 7m50 et bat le précédent record de 5.50m détenu par l'Arabie Saoudite avec une pyramide de dattes.



Cette pyramide a nécessité deux jours d'installation par Éric Fabre, Meilleur Ouvrier de France Primeur et son équipe. Elle est composée de deux tonnes d'ananas Victoria fournis par la société Philibon. Ces ananas tamponnais, issus uniquement d'invendus, seront par la suite donnés à plusieurs associations dont l'Association "Allons Jouer Mangue" et "Momon Papa Lé Là".