Miel Vert 2018 : Des forains dénoncent des tarifs "prohibitifs"

L'augmentation des tarifs pour la prochaine édition de Miel Vert ne passe pas pour de nombreuses petites entreprises animant par leur présence la manifestation cafri-plainoise. Dans un communiqué, l'antenne réunionnaise du Syndicat des Marchés de France (SMF Réunion) parle même de "tarifs prohibitifs".



Deux réunions d'informations ont eu lieu le 22 novembre dernier à la mairie du Tampon. tous les entrepreneurs qui animent la manifestation Miel Vert, en tenant un stand de présentation de leurs produits, leurs animaux, ou leurs manèges et attractions, ont été avisés d'une augmentation des droits de places de 20% pour l'édition 2018.



Selon le syndicat, la mairie explique cette hausse par l'augmentation des frais liés à la sécurité exigée par les institutions. A la demande d'un collectif formé des représentants de commerçants ambulants et des représentants des forains industriels exploitants de manèges et attractions, une réunion a eu lieu le lundi 4 décembre et la mairie est restée ferme sur cette augmentation. "Les représentants de la mairie nous ont déclaré qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit", déplore le SMF Réunion, qui regrette "ne pas avoir été prévenu plus tôt". "En dépit de nos efforts et de nos relations cordiales avec certains de ses représentants, il semble que la ville du Tampon ne s'inscrive pas encore dans une logique de collaboration et fasse fi de son obligation de consultation des organisations professionnelles, telle que définie par l'art L2224-18 du CGCT", explique le Syndicat.



"L'incohérence" de la grille tarifaire 2018



Deuxième grief porté à l'encontre de la municipalité : la fixation de droits de place "prohibitifs". "Que ce soit pour des 'anciens' ou de nouveaux prétendants aux emplacements, accepter ces conditions ne relève pas d'une gestion responsable de nos entreprises (…) qui devront supporter seuls les conséquences des stocks déjà commandés et payés pour 2018".



"L'incohérence" de la grille tarifaire 2018 pose également problème pour le Syndicat, qui appelle à les revoir. "Au-cours des 6 derniers mois, une autre ville du sud-ouest et une association de commerçants du Sud sauvage, recevant leurs consignes de sécurité de la sous-préfecture de Saint-Pierre, nous ont consultés pour la fixation de leurs tarifications, et ont revu spontanément à la baisse le coût des emplacements pour leurs manifestations. C'est pourquoi nous allons soumettre à la Sous-Préfecture de Saint-Pierre deux requêtes", assure le SMF Réunion.



La première serait de préciser les nouvelles demandes relatives à la Sécurité sur le site de Miel Vert, "qui ont imposé que la ville du Tampon envisage cette augmentation de coûts". Le Syndicat lance aussi un appel aux services de l'Etat pour jouer un rôle de médiateur "afin que cette fête populaire soit belle" pour tous".



"Dans un soucis de compréhension nous allons aussi demander à la Ville du Tampon que nous soient communiqués le bilan financier de l'opération Miel Vert 2017 ainsi que le plan financier de l'édition 2018", terminent les représentants des forains.