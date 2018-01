Miel Vert : 2017, année noire pour l'or jaune

Miel Vert 2018 a ouvert ses portes ce vendredi matin sous la pluie. Une 35e édition placée sous le thème du "Boeuf Pays" mais sans oublier le miel qui fait la renommée de la manifestation. Jusqu’en 2017, 200 à 250 tonnes de "nectar des dieux" étaient produits par an à La Réunion mais l’introduction du varroa vient changer la donne. "La production de miel en 2017 a été catastrophique", déplore Joseph Francomme, apiculteur possédant des ruches à St-Denis et St-Joseph.



Le parasite, arrivé dans le département en mai dernier, s’est répandu d’abeille en abeille par contact direct, dans toute l’île, malgré les mesures d’urgence rapidement mises en place par les autorités, indique François Payet, président du Syndicat apicole de La Réunion (SAR). Le varroa agit "comme un vampire" d’1,2 millimètre qui va puiser les forces de l’abeille, l’affaiblir et la rendre vulnérable aux maladies, explique-t-il.