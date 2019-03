Midi: point en direct sur la forte tempête tropicale HALEH(17S) et sur le temps sur les Mascareignes (VIDEO)

Bon appétit la Réunion et les Ziles!

la forte tempête tropicale HALEH(17S)

2019 MAR 03 12h15 Mascareignes1: on fait le point en direct sursituée à 10h à 1215km au nord-est de Rodrigues. Le système a développé un oeil en bandes.2: point sur le temps observé ce matin et prévu cet après midi sur Maurice et la Réunion.4: je reviendrai vers vous avec un point en anglais en début d'après midi et avec une autre vidéo en français en fin de journée.mes publications en français:en anglais:Sur ce je vous souhaite une bonne continuation de Dimanche!Prudence sur les routes!Cheers,Patrick Hoareau.