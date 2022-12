A la Une . Micro-trottoir - La nouvelle route du littoral satisfait-elle les Réunionnais ?

La nouvelle route du littoral est ouverte partiellement aux automobilistes depuis fin août. Qu’en pensent les usagers ? Nous sommes allés leur poser la question au marché du Chaudron. Par Mickaëlla Dijoux - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 16:45

Un sentiment de sécurité Pour certains, l'ouverture partielle de la NRL est une bonne chose, surtout en matière de sécurité. Pour d'autres, le coût pharamineux qu'elle représente et le retard accumulé ont du mal à passer. D'autres encore sont indifférents. Quatre mois après l'ouverture partielle de la NRL, nous sommes allés interroger des Réunionnais pour savoir ce qu'ils en pensaient.

Didier, forain : “J’espère que la suite du projet sera réalisée rapidement”



Pour Didier, forain du marché du Chaudron, cette route est utile pour la sécurité des utilisateurs : “On utilise l’ancienne route depuis pas mal d'années, et niveau sécurité, je suis satisfait de cette nouvelle route du littoral. Elle ne met plus la vie des personnes en danger”, assure t-il.



“Maintenant, c’est un projet qui a pris du retard qui aujourd’hui aurait normalement dû être abouti (...) C’est la partie la plus dangereuse qui à l’heure actuelle n’est toujours pas desservie", déclare t-il. “J’espère vivement que la suite du projet sera réalisée rapidement”.

Meliza : “Au niveau de la sécurité, c’est vraiment top”



Meliza, une jeune femme de 31 ans venant tout juste de s’installer à La Réunion, trouve la vue de la nouvelle route vraiment magnifique : “Au niveau de la sécurité, la nouvelle route est vraiment top, il n’y a rien à dire. Ça a été réfléchi, et en étant automobiliste, on est en sécurité”, affirme t-elle.



Marion, étudiante : “Pas de grand changement”



Marion, étudiante de 19 ans, ne voit quant à elle pas de grand changement depuis l'ouverture partielle : “Esthétiquement parlant, oui c’est joli, après, est-ce que ça nous sert réellement à quelque chose (...) Peut être juste dégorger un petit peu la circulation et nous protéger. Après, ça reste une route”, exprime-t-elle.



Le coût de la route critiqué



Julien, forain : “Pas possible d’être satisfait puisqu’elle n’est pas finie”



Julien est un usager régulier puisqu’il emprunte cet axe après chaque journée au marché du Chaudron. Le forain, qui rappelle qu’il faut encore relier la Grande Chaloupe à la Possession, explique “ne pas pouvoir être satisfait de cette nouvelle route” car celle-ci “n’est pas encore finie”.



Pour lui, l’ancienne route du littoral était largement suffisante et la priorité financière aurait dû être octroyée à un autre projet de route. "Était-il vraiment nécessaire de faire cette nouvelle route comme ça, avec autant d’argent ?”, questionne-t-il



Marie-Christine, foraine : “De l’argent qui aurait pu servir à autre chose”



Pour Marie-Christine, le problème a été déplacé : “Le problème n' est pas résolu. C’est beaucoup de sous qu’on aurait pu dépenser pour faire autre chose”, estime celle qui aurait voulu quelque chose de moins coûteux. “Ça crée de l'emploi pour les personnes qui construisent la nouvelle route du littoral (camion, chantier etc…) et après ? Ils deviennent quoi ces gens là ?,” interroge-t-elle.



Caroline, étudiante : "Ça coûte cher"

Caroline, une autre étudiante de 19 ans, voit peu d’utilité à cette nouvelle route du littoral : “Ben, je sais pas, je ne vois pas l’utilité à part juste le fait de nous protéger des chutes de galets”, exprime-t-elle, avant de pointer du doigt : “Ça coûte cher”.