La grande Une Micro-trottoir - La France en finale, qu’en pensent les Réunionnais ?

Jeudi soir lors du match France-Maroc, la France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. Que pensent les Réunionnais de cette victoire ? Nous sommes allés leur poser la question au centre ville de Saint-Denis. Par Mickaëlla Dijoux - Esther Louise - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 07:24

En famille, entre amis, seul… La coupe du monde rassemble de nombreux téléspectateurs. La plupart des Réunionnais interrogés ce jeudi matin ont regardé le fameux match France - Maroc , le 14 décembre au soir, qui a vu la France victorieuse (2-0).



Si les avis diffèrent, la plupart pensaient que le Maroc allait quand même au moins marquer une fois.



Carole, originaire de la Plaine des Palmistes, témoigne avec fierté : “Je pensais qu’il y aurait égalité, le Maroc a plutôt bien joué, je m’attendais à ce qu’ils marquent quand même un but.”



Ce n'est pas le cas de Jean-Paul, de Saint-Marie, qui nous confie : "Je savais dès le départ que le Maroc n’allait pas battre la France. Le pronostic que j’avais donné s’est avéré vrai.”



"Ils ont assuré"



Suite à la victoire de la France, plusieurs réunionnais sont très fiers de l’équipe.



Pour Jean-Claude, originaire du Chaudron, l’équipe de France méritait de gagner. “La France est une bonne équipe”, affirme-t-il.



Saphyrah, une jeune femme de 25 ans, pense également que l’équipe de France méritait de gagner ce match : “Ils ont bien joué, ils ont bien assuré".



Toutefois, malgré cette victoire, certains ne sont pas satisfait des performances de la France face au Maroc.



Pour Jean-Paul, 75 ans, les Bleus ne méritaient pas tellement de gagner : “Ce n'était pas le match que j’attendais”, opine-t-il.



"L'Argentine aussi joue très bien"



Ainsi, le prochain match de la France face à l’Argentine suscite un grand intérêt chez les Réunionnais.



Jean-Paul pense que la France ne gagnera pas la finale face à l’Argentine : “Le jeu est plus complexe. Lorsque l’équipe de France va rencontrer l’Argentine en finale, le match sera plus fin, plus travaillé et constructif", explique-t-il.



Jean-Claude, quant à lui, reste sceptique face à la qualification de la France en finale : “Ça sera difficile, l’Argentine est un adversaire redoutable”, souligne t-il.



Bien que certains soient peu convaincus que les Bleus arrivent en finale, d'autres pensent le contraire et ont espoir en eux.



Pour Saphyrah, cela reste à voir mais elle pense que la France a ses chances d'être en finale : “C’est un peu serré parce que l’Argentine aussi joue très bien”, ajoute-t-elle.



Kylian Mbappé, chouchou des Réunionnais ?



Avec un parcours radieux, l’équipe de France a su conquérir le peuple réunionnais, de par son jeu et les performances incroyables des joueurs.



Les performances d’Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Hugo Lloris ou encore Ousmane Dembélé ont visiblement ébloui.



Kylian Mbappé reste tout de même le coup de cœur des Réunionnais que nous avons rencontrés ce jeudi. Et il y a de quoi : avec 33 buts en 63 sélections avec la France, le jeune footballeur a fait mieux que Zinédine Zidane. Sa jeunesse, ses pointes de vitesse et ses tirs remarquables ont fait leur effet.



Quid du boycott ?



Si les nombreuses polémiques liées à ce Mondial ont entraîné le boycott d’une partie des téléspectateurs - dont certaines personnalités comme le footballeur Eric Cantona, l’acteur Vincent Lindon ou encore la chanteuse Dua Lipa - les Réunionnais interrogés ce jeudi ont quant à eux préféré suivre le parcours de l’équipe de France.



Carole explique avoir regardé depuis le début, mais pas tous les matchs de France : “Cela dépend des heures, si elles sont tardives ou pas”, dit-elle.



Jean-Claude, lui, suit la coupe du monde mais ne regarde pas tous les matchs non plus. “Par exemple, quand il y a de nouvelles équipes oui, comme l’Australie”, assure-t-il.



Jean-Paul a également pu suivre la Coupe du Monde avec la France : “J’ai pas raté les matchs de l’équipe de France parce que c’était toujours sur des chaînes publiques".



Ils sont désormais impatients d’assister au match de la France face à l’Argentine. Cette finale aura lieu dimanche.