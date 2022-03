A la Une . Micro-ondes, WC, masques, plastique... Près de 100 dépôts sauvages recensés cette semaine

Le bilan hebdomadaire de Bandcochon.re (site qui recense les dépôts sauvages sur la base de photographies envoyées par les internautes) fait état de 100 cochonneries. Par N.P - Publié le Samedi 26 Mars 2022 à 16:34





"La dengue est toujours présente avec des passages aux urgences en augmentation", alerte Jacques Aulet, à l'initiative du compte rendu. "Beaucoup de dépôts végétaux au Tampon depuis Batsirai, des VHU (véhicules hors d'usage, ndlr) de plus en plus nombreux", constate-t-il, déplorant le manque de civisme et souhaitant alerter sur une pollution aux risques environnementaux et sanitaires.



Quelques légendes accompagnant les clichés, pêle-mêle : -Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que si on devait tout photographier, on perdrait la tête..



-Sur ce dépôt sauvage permanent, cette fois-ci il y a de petits bacs de peinture avec leurs pinceaux, des restes de tuyauterie de bac à douche, et du bois... Les 2/3 auraient pu (dû!) être emmenés à la déchetterie située à 4 minutes, et en plus ce n'est pas des encombrants !!



-Micro-ondes, aspirateur, bouteilles en plastiques, bois... Toujours alimenté ce dépôt sauvage permanent !



-D3E (Déchets d'équipements électriques et électronique, ndlr), chaise en bois, carton, polystyrène, câble, tissu... La moitié des déchets ne sont même pas des encombrants, et en plus c'est du renouvelable !!



-Dépôt sauvage permanent, beurk beurk beurk !! Déchetterie à 1 minute en voiture !!



-D3E au bord de la route !



-Matelas et baffle Hifi au bord du virage, quoi de plus normal dans la tête d'un(e) cochon(ne) ??



-Dépôts sauvages devenus permanents [...] rue Lory les bas. Aucun respect des jours de collecte, les encombrants, vêtements encombrent même le trottoir... Il faudrait une surveillance avec verbalisation ! Ne peut-on obliger le propriétaire du terrain vague (pancarte avec projet de construction abandonné ?!?) devenu un nid de moustiques avec l'épidémie de dengue à nettoyer son terrain ?



-Comme d'habitude un gros dépôt à cet endroit



-A la moindre friche, un dépôt sauvage présent !



-Aucun encombrant se trouve dans ce dépôt sauvage !!



-Cartons et micro-ondes au bord du chemin, ainsi que des centaines de morceaux de verre et de carreaux éparpillés à côté...



-Puits des arabes jonché de fils de pêche !



-Cartons et polystyrènes jetés au bord de route ! Ce n'est pas encombrant et rentre dans une poubelle jaune. A défaut, la déchetterie est à 5 minutes en contre-bas !!



-Encombrants + déchets verts sur un même dépôt = pas de collecte !!



-VHU laissé là depuis plusieurs mois maintenant...



-Dépôt sauvage permanent

