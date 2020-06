La grande Une Michou et ses frères réhabilitent bénévolement le sentier du Moulin Cader

Fatigué de devoir parcourir plusieurs kilomètres en voiture pour pouvoir courir dans la nature, Michel Pausé, Montagnard de toujours, a décidé de prendre les choses en main. Avec l'aide de ses frères, ils ont débroussaillé, libéré, et retapé le sentier qui part juste en bas de la maison familiale : la boucle du Moulin Cader. Grâce à eux, de nombreuses familles du quartier peuvent désormais profiter d'une vue imprenable sur la route du Littoral et l'Océan Indien depuis le haut de la falaise.

"On a vu sur Facebook que les Pausé ont pris de leur temps pour refaire le sentier pour les Montagnards, alors on est venues tester !" expliquent Chanel et Julia, venue profiter d’une belle matinée ensoleillée pour se promener du côté du Moulin Cader à La Montagne. "C’est magnifique, le sentier a été très bien réhabilité, c’est un sentier parfait pour une promenade en famille!"







Michou Pausé et ses frères sont devenus des célébrités dans leur quartier de La Montagne à Saint-Denis. Après le confinement, ils se sont attelés à remettre en état le sentier "cordistes", appelé ainsi en référence aux cordistes travaillant sur la falaise de la route du Littoral.





"Avant les cordistes, navé déjà un ti tracé, c’était des petits sentiers de rôdeurs de guêpes et chasseurs de tangues. Une association té okip mais après la arrêté, et depuis 2015 le sentier lé à l’abandon, même si de moune té continue trafiquer dedans", nous raconte Michou au détour d’un choka.





Cet amoureux de la nature et de la course à pied nous emmène découvrir le résultat de ses efforts. Son enthousiasme est contagieux, et son regard malicieux ne loupe rien : ici un "champignon choka", là-bas un papangue perché sur un arbre, derrière un virage un bois de gaulette endémique.

"Nous la fait en sorte que un peu toute de moune i gagne ‘nir !"



"Comme mi aime bien faire sport, m’avais besoin un ti piste pou courri, pou m’entrainer. Ben donc ma décidé vni nettoye ali, prend mon débroussailleuse, sans demande rien à personne !"





En cinq jours, Michou et ses frères ont dégagé le sentier de la végétation envahissante, et on même construit des escaliers avec des rondins de bois sur les zones les plus glissantes.



"Moin m’a pas besoin ça moin, mi gagn cour la dans comme cabri moins ! Mais na de moune va vni là, parce que le point de vue i va attire de moune, donc nous la fait en sorte que un peu toute de moune i gagne ‘nir !"





Et ce sont en effet les photos du point de vue époustouflant, postées par les promeneurs ravis sur les réseaux sociaux, qui ont d’abord attiré notre attention. La paysage est encore plus impressionnant en vrai. L’océan à perte de vue derrière la végétation luxuriante et les roches de basalte, et au pied de la falaise la nouvelle route du Littoral qui côtoie l’actuelle, donneront envie aux moins sportif (comme moi) de chausser leurs baskets.



Michou s’est d’ailleurs assuré que tous les points de vue soient accessibles en apportant quelques modifications au sentier initial qui forme désormais une boucle permettant de revenir au point de départ.

"Quand do moune lé content moin aussi lé content !" s’exclame Michou. Le plaisir de pouvoir courir près de chez lui et la reconnaissance des habitants du quartier lui suffisent.



Il n’attend qu’une chose de la part de ceux qui viendront profiter de ce magnifique sentier: "ça que mi vé, c’est que do moune i garde le site propre. Jette pas rien !"



