Michelle Brunet, membre du jury de la 1ère édition du concours de la correspondance Michelle Brunet est le quatrième membre du jury de la première édition du concours de la correspondance. Elle vient de rejoindre l'équipe chargée de lire et donner un avis sur la qualité scripturale (style, historique…) du concours de la correspondance « lettre à Madame Desbassayns ».





Informations et règlement à voir sur : « Je suis à la retraite de l’Education nationale, auparavant, j’étais professeur de lettres dans les établissements secondaires de l’île et de la métropole ». Pour cette action autour de l’écriture, Michelle Brunet a immédiatement répondu par la positive à notre invitation : « comment refuser une telle initiative culturelle, pédagogique … un projet original qui permettra aux amateurs de faire un saut dans le passé », poursuit-elle.Ce qu’elle attend en lisant les lettres ? Découvrir ce que les gens ont à dire sur ce personnage symbolique de l’île, confie-t-elle, je sais qu’elle soignait très bien ses esclaves pour les besoins de sa propriété…Un conseil aux passionnés de l’écriture ? Lisez beaucoup, prenez votre temps et laissez parler votre cœur et vos neurones…Organisée par l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture à La Réunion, ce concours est parrainé par Zinfos974, XL Airways ainsi que la librairie Gérard, le groupe Cap Méchant ainsi que la médiathèque de Saint-Denis.Informations et règlement à voir sur : http://aparmedia. wixsite.com/appel Gilette Aho Lu 148 fois



