A la Une .. Michel Vergoz s'attaque aux "députés anti-tout" et défend la réforme des retraites

Le maire de Sainte-Rose et président du Mouvement politique Trait-d'Union, Michel Vergoz, revient sur les étapes parlementaires et législatives qui ont mené à la promulgation de la réforme des retraites. Il fustige l'attitude des députés de La Réunion qui s'y sont opposés. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 08:21







Michel Vergoz fustige par ailleurs les sept députés de La Réunion qui se sont tous opposés au texte et ont voté la motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Michel Vergoz est un soutien vocal d'Emmanuel Macron. Il a publié ce mercredi 19 avril une vidéo sur ses réseaux sociaux où il défend la réforme des retraites qui vient d'être promulguée malgré une opposition forte au parlement et dans la rue.Le maire de Sainte-Rose et fondateur du MPTU (Mouvement politique trait-d'union) assure que dans le texte présenté par le gouvernement figurent des avancées pour les retraités réunionnais Michel Vergoz fustige par ailleurs les sept députés de La Réunion qui se sont tous opposés au texte et ont voté la motion de censure transpartisane contre le gouvernement.





