Michel Vergoz donne les raisons du "fiasco" de la NRL

Pour le maire de Sainte-Rose, une des premières failles de ce dossier remonte à la séance plénière du conseil régional du 1er décembre 2009, lorsque le président Vergès avait fait voter une motion dans laquelle il donnait au gouvernement un délai de 6 mois pour octroyer à la collectivité régionale une dotation ferroviaire annuelle pour assurer la pérennité du projet. "Après avoir découvert, à l’ouverture des premiers plis reçus dans le cadre des appels d’offres du "tunnel ferroviaire", entre Saint Denis et la Possession, que le financement prévu dans "l’accord de Matignon1" du 19 janvier 2007, à hauteur de 900 millions d’euros, ne suffisait pas, le Président Paul Vergès fait voter une motion dans laquelle il donne un "sursoir à statuer de 6 mois au Gouvernement" pour octroyer à la Région une "dotation ferroviaire de 80 millions d’euros par an sur 30 ans"".



Or, comme le relève Michel Vergoz, cette somme versée par l'Etat sur ces 30 années équivaudrait à près de 2,4 milliards d'euros, "pour un coût initial de 900 millions d'euros".



Pour l'ancien patron du PS local, une autre décision viendra enterrer définitivement le projet Tram-Train : celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juin 2011. "Le Tram-Train est annulé pour "insuffisance de l’évaluation socio-économique du projet"", rappelle Michel Vergoz.