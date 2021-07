A la Une . Michel Vergoz dénonce les “coups bas” de la droite sudiste

Le maire de Sainte-Rose, ancien ténor du Parti socialiste devenu soutien de l’unique candidat de droite aux élections régionales, Didier Robert, revient sur les résultats du second tour. Il évoque un “coup de jarnac” de la Droite dans le Grand Sud. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 3 Juillet 2021 à 10:22

C'est dans une vidéo diffusée sur Facebook que Michel Vergoz règle ses comptes avec le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, et le député David Lorion. Le maire de Sainte-Rose qui a soutenu Didier Robert lors des élections régionales en veut aux hommes forts de la Droite qu'il accuse d'être à l'origine de la "pire des manoeuvres".



Les résultats surprenants des urnes



Michel Vergoz s’appuie dans sa vidéo sur un tableau où il montre les résultats du second tour des élections régionales dans 4 villes. Il explique alors qu’avec pourtant moins de votants qu’à Saint-Paul, Huguette Bello est sortie des urnes devant Didier Robert avec 2.000 voix d’avance à Saint-Pierre, Saint-Louis et Saint-Leu comme dans sa propre commune.



“C’est une preuve objectivement apportée dans le tableau. Ces élections régionales ont été marquées par un revirement d’alliance clair au deuxième tour de la part de certains maires du Sud”, lance-t-il, “il saute aux yeux que madame Bello a eu des résultats bien meilleurs qu’à Saint-Paul même ! Incroyable !”

Sa conclusion est claire : "Ces chiffres disent tout sur l'appel au trouble qui a jailli de la fontaine du Grand Sud."







Michel Vergoz condamne les actes de la Droite sudiste



Le maire de Sainte-Rose évoque ensuite les réactions de David Lorion interviewé le lendemain du second tour des élections régionales sur la victoire d’Huguette Bello à Saint-Pierre.



“Sa réponse est affligeante, ‘Saint-Pierre a toujours été une ville de Gauche’, a-t-il dit”, répète Michel Vergoz qui revient sur un siècle d’histoire victorieuse de la Droite dans la capitale du Sud.



Il rappelle par ailleurs que le scrutin des élections départementales qui s’est tenue en même temps a montré un tout autre visage de Saint-Pierre : “La Droite de monsieur Fontaine a raflé les trois cantons à la Gauche d’Huguette Bello !”



Un “coup de jarnac”



“Ce type d’événements décrédibilise la politique et éloigne les électeurs. Il faut les condamner !” assure Michel Vergoz.



Il qualifie la situation d’un “désistement révolutionnaire à l’envers, de la Droite LR à la Gauche de Mélenchon !” Le maire de Sainte-Rose confie même n’avoir pas anticipé “un événement improbable car trop à risque.”

Il conclut en justifiant sa prise de parole qui vise à "tordre le cou à la langue de bois". Michel Vergoz déclare : "Si ces coups tordus tombaient dans l'oubli, nous serions malhonnête. Jouer contre son camp, à visage masqué, à la fin d'une partie, relève de la pire des manoeuvres. C'est l'histoire d'un véritable coup de jarnac sur lequel nous devons empêcher le rideau de tomber."







