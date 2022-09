A la Une . Michel Vergoz démissionne de la Cirest et quitte la présidence du SYDNE

Le maire de Sainte-Rose se retire de ses fonctions au conseil communautaire de la Cirest, une information de Zinfos974. Les conséquences de ce choix sont nombreuses dont son départ de facto de la tête du SYDNE au coeur d'une guerre entre les collectivités du Nord et de l'Est de La Réunion. Par SI - BS - Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 à 13:31





Ce coup de tonnerre rebat les cartes d'un duel déjà électrique entre la Cinor et la Cirest pour la gestion du SYDNE.







La démission de Michel Vergoz de la Cirest et donc de la présidence du SYDNE est donc loin d'être anodine et devrait provoquer un nouveau round palpitant du bras de fer entre la Cinor et la Cirest pour le contrôle du Syndicat mixte de gestion de traitement des déchets du Nord et de l'Est. Michel Vergoz jette l'éponge à la Cirest. Le maire de Sainte-Rose vient de démissionner du conseil communautaire de l'intercommunalité de l'Est de La Réunion. Il perd donc logiquement son poste de président du SYDNE (Syndicat Mixte de traitement des déchets du Nord et de l'Est), qui dépend directement à la fois de la Cirest et de la Cinor.Ce coup de tonnerre rebat les cartes d'un duel déjà électrique entre la Cinor et la Cirest pour la gestion du SYDNE. Michel Vergoz était déjà poussé vers la sortie depuis plusieurs mois par les représentants de l'intercommunalité du Nord qui cherchent à reprendre le contrôle de l'organisme. Le coup de poker des élus de l'Est au lendemain des élections municipales, épaulés par Sainte-Marie et la Région, leur avait permis de rafler la mise (et donc la présidence de la SYDNE) alors même que la Cinor est le financeur majoritaire du SYDNE. La communication avait par la suite été rompue pendant une longue période, mais les échanges avaient repris en 2021. Les délégués de l'intercommunalité du Nord ont cependant clairement fait connaître leur souhait d'un changement de gouvernance au sein du syndicat mixte de traitement des déchets du Nord et de l'Est.La démission de Michel Vergoz de la Cirest et donc de la présidence du SYDNE est donc loin d'être anodine et devrait provoquer un nouveau round palpitant du bras de fer entre la Cinor et la Cirest pour le contrôle du Syndicat mixte de gestion de traitement des déchets du Nord et de l'Est.