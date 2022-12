La grande Une Michel Vergoz : Qui se souvient que la NRL de Paul Vergès était en partie en digue et avec péage ?

Michel Vergoz est un orateur hors pair. Sans doute les réminiscences de ses longues années passées derrière un micro, sur Radio Est, à animer les émissions de rallyes sous le pseudonyme de "Patrick". Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 17:51

Et en plus, il a une excellente mémoire. Notamment des dates.

C'est un plaisir de l'écouter nous narrer l'histoire de La Réunion, et en particulier celle de la naissance de la Nouvelle Route du Littoral.

Pour lui, la Chambre régionale des Comptes a fait une erreur en démarrant son analyse de la création de la NRL à 2010, l'année de l'arrivée de Didier Robert aux commandes de la Région.

Pour lui, il faut remonter bien plus loin, sous la mandature de Paul Vergès.



Qui se souvient encore que ce dernier était le véritable créateur de la NRL? Que son projet était celui d'une 2x2 voies, c'est à dire sans partie réservée aux bus ou à un transport ferroviaire comme dans l'actuel projet? Qu'il était intimement lié au tram-train et qu'il comportait déjà une partie en viaduc... et une partie en digue?

Et surtout, qui se souvient que Paul Vergès avait prévu un péage pour pouvoir l'emprunter?



Michel Vergoz nous rappelle toutes ces vérités... et bien d'autres dans l'interview vidéo qu'il a accordée à Zinfos.







Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur