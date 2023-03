A la Une . Michel Vergoz : "On a rien à attendre de ces petits députés"

Le président du mouvement politique trait d'union et soutien d'Emmanuel Macron a fustigé les députés réunionnais qu'il accuse de ne pas avoir défendu l'île et d'avoir participé à un "zembrocal avarié" pour s'opposer au gouvernement. (Photo et vidéos d'Alexandre Robert) Par Baradi Siva - Alexandre Robert - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 08:53







Il explique qu'ils se sont opposés au gouvernement dès sa mise en place. "À peine étions-nous entrés dans le chemin que c'était le désordre institutionnalisé", déplore-t-il avant de lancer : "Ce sont des anti-tout !"



"Ces 7 députés crient leur haine, confusion, le néant ! Vous êtes en train de tirer La Réunion vers le bas", accuse-t-il. Le président du mouvement politique Trait-d'union demande à ne plus "perdre de temps" pour les autres combats à mener.



Il leur lance tout de même un appel à l'union. "J'aime La Réunion et je veux l'aider mais je ne pourrai pas le faire seul. Il faut que nous nous mettions ensemble pour nous entendre sur l'essentiel", déclare Michel Vergoz qui insiste : "Le compromis est nécessaire, indispensable et incontournable."



"Le gouvernement avait poussé une revalorisation du seuil de la SPA et je me suis dit que c'est formidable", se félicite-t-il. "Le seuil est passé de 100.000 à 150.000 euros. J'ai fait 120 allocations de solidarité pour les personnes âgées à Sainte-Rose. On peut aller de 20 à 30.000 à La Réunion grâce à cette revalorisation", affirme-t-il. Michel Vergoz a aussi souhaité partager sa "colère retenue". Il explique qu'une mesure particulièrement favorable à La Réunion a été prise par le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites mais que celle-ci a été ajoutée au texte dans une indifférence "scandaleuse".







Il déclare notamment que Jean-Luc Mélenchon devrait prendre pour exemple Mathieu Hoarau qui après avoir été battu d'une voix aux municipales à déposer des recours pour une nouvelle élection qu'il a finalement gagné "sans que les Etang-Saléens mettent les poubelles en feu ou renversent les voitures."



