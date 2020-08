A la Une . Michel Vergoz : "Le vote des élus de la CINOR, ça fortifie la victoire"

Le maire de Sainte-Rose a été élu président du SYDNE, le Syndicat Mixte de traitement des déchets du Nord et de l'Est ce mardi matin. Une victoire surprise qui va permettre à l'édile de s'impliquer sur un "dossier vital" pour La Réunion. Il regrette toutefois l'attitude de certains élus de la CINOR qui ont fait interrompre la séance.

Michel Vergoz est prévenu : ce mandat ne sera peut-être pas le plus tranquille. Candidat surprise pour la CIREST lors des élections de la présidence du SYDNE, le maire de Sainte-Rose a remporté la mise devant Jacques Lowinsky, le candidat de la CINOR. Une victoire, 7 vote à 4, acquise grâce au vote de certains élus de la CINOR. "C’est un beau jour pour la CIREST, car des élus de l’autre intercommunalité nous ont fait confiance. Ça ouvre une perspective de dialogue et ça fortifie la victoire" se félicite-t-il.



Ce résultat a toutefois provoqué une suspension de séance. Séance qui ne reprendra finalement jamais après 1h15 d’attente puisque les élus de la CINOR qui soutenait leur candidat ne sont jamais revenus. Les élections des vice-présidents et des présidents de commissions seront reportées ultérieurement.



Mais en vieux loup de mer, Michel Vergoz ne tient pas rancoeur de cet épisode et voit déjà la suite de pour sa gouvernance. "Je veux mettre l’accent sur une méthode : le dialogue, l’échange et le respect mutuel" annonce le maire de Sainte-Rose qui ajoute que la complète information de tous est indispensable. "Si nous les élus ne sommes pas complètement informés, il ne sera pas possible de demander à la population qui nous regarde de la compréhension ou de la lisibilité sur le sujet aussi sensible", indique le nouveau président du SYDNE avant d’ajouter que "La Réunion nous regarde".



Michel Vergoz l’assure : ce dossier lui tient particulièrement à coeur. "C’est un sujet qui me passionne depuis 1998, date à laquelle j’ai été vice-président de Paul Vergès à la Région. À l’époque, c’était le grand débat sur le premier document européen : le document unique de programmation. Les fameux incinérateurs étaient devenus un gros mot parce qu’aucun élu ne voulait de ça sur sa commune" rappelle le nouveau président du SYDNE. Celui-ci estime que le traitement des déchets "fait partie des dossiers vitaux" pour La Réunion.