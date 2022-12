A la Une . Michel Vergoz : Le scandale des bacs marron va coûter 3,2 millions aux contribuables de la CINOR

Le Quotidien, sous le titre "Carton jaune pour les bornes marron", dénonçait le 28 décembre dernier le scandale de ces bornes marron. Achetées à prix d'or par la CINOR sous la présidence de Gérald Maillot et inaugurées en grandes pompes par la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, ces bornes destinées à la collecte des déchets biodégradables croupissent aujourd'hui au soleil sur un parking du Village Bienvenue, dans les hauts de Sainte-Marie. Et cela sans respecter aucune règle de sécurité, au point que la préfecture a dû mettre en demeure l'intercommunalité d'agir.



Mais il ne s'agit là que d'une partie du scandale. Dans une interview que nous a accordée Michel Vergoz le mercredi 21 décembre dernier, le maire de Sainte-Rose et ancien président de SYDNE (Syndicat Mixte de traitement des déchets du Nord et de l'Est) nous révèle qu'en fait ce sont 3,2 millions qui ont été jetés par les fenêtres : des camions spécifiques de collecte font des tournées plusieurs fois par semaine pour récolter les déchets contenus dans les bacs marron individuels dont ont hérité tous les Dionysiens... et les emmènent à la décharge où ils sont mélangés avec ceux des bacs gris !

Des bacs inutiles donc, des camions achetés pour rien, des employés qui font un travail qui ne sert à rien...

A quand une enquête pour savoir qui a tiré profit de cette gabegie ?

Pas possible qu'une aussi grosse connerie ait pu être faite sans que certains n'y aient trouvé leur intérêt !

Pierrot Dupuy Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 29 Décembre 2022 à 16:00









Pierrot Dupuy