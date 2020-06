Michel Vergoz: "Je suis un militant de la paix"

"Je rassemble pour agir, je ne divise pas pour régner". Soulagé après sa victoire dans ce second tour des municipales, où il a dû affronter Bruno Mamindy-Pajany et Sully Hoareau dans une triangulaire, Michel Vergoz l'a emporté avec plus de 200 voix d'avance sur le premier. "C'est mieux qu'en 2015", tient-il à rappeler, disant être "très heureux pour le peuple": "on a évité six années de haine, de vengeance, de désordre et de division dans cette ville".