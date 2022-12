La grande Une Michel, Réunionnais SDF en métropole, rentre au péi grâce à la solidarité

​Une belle chaîne de solidarité a pris forme pour sortir de la rue un Réunionnais en métropole mais le combat n’est pas encore gagné. Par LG - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 10:09





"Il fait -2 à -4 degrés et il va peut-être bientôt neiger, il fait très froid. Il est en danger", contextualisait Jean-Hugues Ratenon. Son relais permet d’offrir une grande visibilité à la situation de ce sans domicile fixe. L’association Solidarité Kréol 974, qui vient en aide aux personnes sans abris, à La Réunion et en métropole, prend les choses en main dans la foulée.



Après avoir lancé un appel à la solidarité sur sa page Facebook, l’association est alors heureuse de partager le fait qu’une bienfaitrice permet, dans l’urgence, de payer au retraité SDF une nuitée à l’hôtel tout d’abord, puis, grâce aux donateurs touchés par son histoire, de lui offrir un hébergement provisoire jusqu’au 30 décembre, date de son départ vers La Réunion. "C’est un homme très courageux et déterminé à 'survivre'", souligne alors l'association qui est venue à la rencontre de Michel pour mieux cerner sa situation.



Il y a six jours, l’association Solidarité Kréol 974 donne des nouvelles des sollicitations tous azimuts formulées auprès des collectivités locales afin de préparer l’installation définitive de Michel dans son île, 24 ans après l’avoir quittée.



"Après avoir sollicité certains organismes, certaines de nos demandes ont été satisfaites. De ce fait, nous remercions un service en particulier au département de La Réunion ainsi qu'une assistante sociale de la Maison Départementale de la Possession pour avoir répondu à nos sollicitations pour ce compatriote de 70 ans et je le rappelle ici, sans-abris en métropole. Grâce à leur réactivité, un rendez-vous est convenu au mois de janvier 2023 afin de pouvoir intégrer le compatriote dans le processus de suivi social", rend compte l’association.



Le septuagénaire prend son avion direction La Réunion ce vendredi 30 décembre. Les bénévoles de l’association continuent de se démener pour rendre cette opération possible mais l’association compte toujours sur la générosité des Réunionnais pour parachever sa mission une fois que Michel aura posé les pieds dans le département.



