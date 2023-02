Communiqué Michel Picon, Président de l’UNAPL, à La Réunion jusqu’au 8 février

Michel Picon, Président du syndicat des professions libérales vient d’arriver à La Réunion. Les Professions libérales représentent plus de 26.000 entreprises à La Réunion. Dialogue social, réforme des retraites, évolutions des conditions de travail sont les thèmes de cette visite. Par N.P - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 12:02

Le communiqué :



C’est sur invitation d’Abdoullah Lala, Président de l’UNAPL Réunion que Michel Picon, Président de l’UNAPL visite actuellement La Réunion. Tous les membres du bureau de la section locale de ce syndicat représentant les professions libérales ont répondu présents pour une première cession d’échange avec la délégation fraîchement arrivée de Paris. Au programme de ce voyage : de nombreux rendez-vous avec des personnalités politiques et du monde économique local.



Créée en 1977, l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est la première organisation patronale représentative des professions libérales avec 67 organisations syndicales adhérentes. Ainsi, ce sont 80% des professions libérales dans les secteurs de la santé, du droit, et des techniques et cadre de vie qui sont représentées.



A La Réunion, 26.530 entreprises exercent en profession libérale, dont 15.054 dans le secteur de la santé, 960 dans le secteur du droit et 10.516 dans le secteur technique et cadre de vie. Michel Picon participe aux travaux du Conseil national de la refondation mis en place par le Président de la République Emmanuel Macron, sur les thèmes de la santé, l’école, le plein emploi, et le logement.



La réforme des retraites et les adaptations relatives aux Professions Libérales a été largement abordée avec le Député Philippe Naillet, avec lequel Michel Picon et Abdoullah Lala ont pu s’entretenir. Elle sera bien entendu, au cœur des discutions avec les différentes personnalités publiques et du monde économique qui seront rencontrées la semaine prochaine. La délégation des professions libérales va effectivement rencontrer notamment la CPME et le Medef, mais aussi le CESER, le Sgar sans oublier les collectivités territoriales dont le Conseil Régional et le Conseil Départemental.



Point d’orgue de cette visite, une Commission Paritaire Régionale des Professions Libérales permettra mardi matin de partager et d’échanger avec les organisations syndicales salariées. Une table ronde publique est d’ailleurs organisée mardi à 18 h. Au Dina Morgabine de Saint-Denis sur le thème du « Dialogue social pour et par les professions libérales ».