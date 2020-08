A la Une . Michel Louis Léa, 100 ans, mémoire vivante de la Bretagne

"On n’a pas tous les jours cent ans, ça n’arrive qu’une fois seulement…", a chanté Michel Louis Léa pour son anniversaire pas comme les autres, et pas uniquement à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Le 25 août, le centenaire a reçu la visite des membres les plus proches de sa famille. Ému, il a versé quelques larmes, content d'avoir 100 ans et de trinquer avec ses enfants. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 29 Août 2020 à 15:33 | Lu 519 fois

Michel Louis Léa est né le 25 août 1920 à Sainte Clotilde, déclaré le 28. Veuf depuis 7 ans, il a 8 enfants (dont 1 décédé malheureusement), 13 petits enfants et 13 arrières petits enfants dont il est extrêmement fier.

Orphelin de père à l'âge de 14 ans, scolarisé à l'école des Frères, il a dû abandonner sa scolarité pour rentrer dans la vie active. Il devient donc soutien de famille pour sa mère et sa jeune sœur. Apprenti forgeron à la mairie de Saint-Denis, il s'initie également à la mécanique.

À 17 ans, il quitte la mairie et est embauché à la chocolaterie de la Rivière Saint Denis. Il s'engage en politique auprès de Jean Châtel.





Le 25 mai 1946, il assiste au meeting d’Alexis De Villeneuve qui se tenait dans le centre-ville du chef lieu, Il entend un coup de feu et voit s'effondrer Alexis De Villeneuve.



“ J’ai encore des souvenirs très précis de cette époque et cela me bouleverse toujours encore aujourd’hui” explique le centenaire.

Michel Louis Léa se marie à 25 ans et ouvre son atelier de mécanique à la Bretagne, où il réside jusqu'à présent.

Vers 1965, il est embauché à la mairie, Auguste Legros est alors maire. À la Bretagne, il accompagne Marie Louise Payet dans son parcours politique. Sous la direction de Dominique Fournel avec qui, il travaille en étroite collaboration, il œuvre à différentes tâches, y compris la réfection du parquet de l'ancienne mairie de Saint-Denis (toujours d’actualité d’ailleurs). Maître de kermesse, Il oeuvre également pour l’église de la Bretagne en construisant le jubilé.



Retraité à 60 ans, Michel Louis Léa reste actif et s'investit beaucoup dans la vie associative de son quartier (organisation des kermesses et autres).

“C’était très beau de passer mon 100e anniversaire accompagné de mes enfants. Mon grand regret est que ma femme ne soit plus à mes côtés mais je reste positif car j’ai mes proches auprès de moi et c’est précieux”.







