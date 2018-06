Michel Fugain : un grand artiste, un grand concert !

Un chanteur populaire, un artiste enthousiaste, dont la joie de vivre et le dynamisme séduisent toutes les générations : Michel Fugain vient se produire dans notre île pour un concert unique.



Que va t-il proposer ? Après la période d'euphorie baba-cool du Big Bazar, l'artiste impose son nouveau répertoire avec des tubes comme « Viva la vida », « Plus ça va »,« Petites fêtes entre amis », « De l'air ! ».



Bien entendu toutes les grandes chansons qui ont jalonné la carrière de Michel Fugain comme « Je n'aurai pas le temps », « Fais comme l'oiseau », « Une belle histoire », « Tout va changer », « Chante », « Attention mesdames et ... » ou encore « Les Acadiens » seront également au programme. Une invitation à faire la fête avec un grand monsieur de la chanson française.