Michel Fontaine rend hommage à son ami Jean-Paul Volnay

"Jean-Paul Volnay nous laisse une musique authentique et le souvenir d’un homme généreux, d’humeur joyeuse, il est de ceux qui goûtent la vie avec gourmandise en prenant chaque jour comme il vient.



Son humour malicieux, parfois acéré, militait inlassablement pour la promotion de la culture réunionnaise, ici et par delà les océans.



Jean-Paul avait encore de beaux projets qu’il était venu nous exposer il y a quelques temps, il souhaitait faire revivre avec de fidèles amis "l’orchestre longtemps" et, avec le soutien que nous lui avions accordé sans réserve, créer une fanfare pour accompagner les évènements de la commune.



La disparition de Jean-Paul Volnay laissera incontestablement un vide dans la culture réunionnaise, nous perdons un musicien, un interprète, un poète talentueux et pour nous, un Ami."