Faits-divers Michel Fontaine menacé de mort : L'avocate de la défense réplique, une plainte déposée pour harcèlement et faux témoignage

L'information avait été révélée par nos confères du Quotidien. Fred Lapierre, révoqué il y a quelques jours jours de la Civis, a été placé hier en garde à vue soupçonné d'avoir menacé de mort le président de l'intercommunalité et maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine. L'avocate de Fred Lapierre, Me Brigitte Hoarau, dément fermement cette accusation et annonce à son tour le dépôt d'une plainte pour harcèlement et faux témoignage. Par NP - Publié le Jeudi 2 Décembre 2021 à 08:04





La garde à vue de Fred Lapierre a été levée dans la soirée. L'avocate de Fred Lapierre, Me Brigitte Hoarau, dénonce un "mépris du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence" mais aussi "la célérité des suites données à une simple plainte il y a quelques jours". Elle espère que les plaintes déposées par son client "auront le même traitement que celui auquel il a eu droit hier".



Le nom de M Fred Lapierre a été jeté en pâture par la presse de ce jour, au mépris du secret de l’instruction et de la présomption d’innocence, suite une garde à vue levée hier soir, sur une accusation,f ondée sur un simple témoignage, qu’il conteste.

M LAPIERRE récemment réintégré à la CIVIS a fait l’objet de manœuvres pouvant être assimilées à du harcèlement : cadre, affecté, sous un préau sur une chaise cassée, au Camping de l’Etang-Salé, avant la notification par huissier, de sa révocation il y a quelques jours, pour une récente condamnation.



- Je m’étonne du caractère expéditif de cette sanction, -qui sera bien entendue contestée devant le tribunal-, alors que plusieurs agents de la Civis et de la Commune de Saint-Pierre ont des casiers judiciaires,- dont quelques multirécidivites- et travaillent dans ces collectivités (dont certains dans des écoles primaires), régies par le même droit de la fonction publique.



- Je m’étonne de la célérité des suites données à une simple plainte il y a quelques jours, par un 1er Magistrat de la ville, à l’encontre d’un citoyen qui a subi, une descente de police venue l’accueillir à son domicile, faire une perquisition et le mettre en garde à vue sur un simple on-dit d’un témoin, alors que quand il s’agit de plaintes à l’encontre de ce 1er Magistrat, les instructions prennent des années avant d’aboutir ou aboutissent à un classement sans suite.



Je ne parle pas d’un simple citoyen ou des femmes qui éprouvent les pires difficultés pour porter plainte pour des menaces de mort !



M LAPIERRE va porter plainte pour harcèlement et faux témoignage et j’espère que ces plaintes auront le même traitement que celui auquel il a eu droit hier.



A la veille de la visite de Monsieur le Ministre de la Justice qui souhaite restaurer la confiance des citoyens envers la justice, je souhaite dire qu’il y a beaucoup de travail ici et que c’est un vaste chantier !





