Communiqué Michel Fontaine félicite Eric Ciotti pour sa victoire

Communiqué de Michel Fontaine, Président de la Fédération Les Républicains de La Réunion, suite au second tour des élections internes. Par N.P - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 09:51

Le communiqué :



Ce Dimanche, Les Républicains se sont rendu aux urnes pour élire le Président de notre mouvement à l’occasion du second tour des élections internes.



Je tiens à remercier l’ensemble des militants pour leur engagement qui montre que la flamme du gaullisme est toujours ardente.



Enfin, permettez-moi de féliciter, Eric CIOTTI pour sa victoire et d’adresser mes félicitations à Bruno RETAILLEAU et à Aurélien Pradié pour leur campagne.