Municipales 2020 Michel Fontaine et André Thien Ah Koon ensemble pour le Grand Sud

Michel Fontaine et André Thien Ah Koon ont, hier soir, tenu pour la première fois un meeting commun au Chemin la Pointe Condé. À la frontière du Tampon et de St-Pierre, les deux candidats à leur succession ont réaffirmé leur souhait de construire le "Grand Sud", cette union entre la Casud et la Civis.



Face à plus de 3 000 personnes, André Thien Ak Koon a rappelé les chantiers réalisés "grâce à leur collaboration", à un "travail de solidarité" : l’aéroport de Pierrefonds, la mobilisation de la ressource en eau, le CHU ou encore le campus sud.



"Seul on va vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin", a souligné Michel Fontaine. Le président a évoqué une "identité sudiste", des "richesses et du potentiel" . "Nous savons qu’une grande collectivité n’a pas pris soin de nous comme elle aurait dû le faire", a également lancé le candidat à Saint-Pierre à l’attention de la Région.



"Le Grand Sud repose et fonde sa légitimité sur la revendication d'un territoire et d'un passé commun et la possibilité d'un avenir partagé dans un destin collectif", a conclu Michel Fontaine.







