Michel Fontaine entame son "mandat atypique"

Le maire sortant de Saint-Pierre a été réinstallé à ses fonctions hier après-midi. Un quatrième mandat qui démarre dans une atmosphère particulière en raison de la crise sanitaire.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 24 Mai 2020 à 10:50 | Lu 766 fois

C’est dans la salle du Kerveguen que se tenait le conseil municipal d’installation samedi 23 mai. Les conseillers municipaux ont, sans surprise, réinvesti Michel Fontaine qui avait obtenu 57% des voix lors du premier tour. Pourtant, la situation actuelle a quelque peu gâché l’euphorie de l’instant.



Devant les 53 conseillers municipaux et quelques dizaines de citoyens, le décor était plutôt insolite. Un isoloir remplaçait le batteur tandis qu’une immense statue de Marianne trônait sur le devant de la scène. Après le vote, dont le résultat est de 44 voix sur 53, Michel Fontaine a reçu son écharpe des mains d’Hélène Vergniet, grande figure de la laïcité et du milieu associatif à La Réunion.



Rapidement, Michel Fontaine a fait part de ses inquiétudes sur la situation actuelle. Le maire est parfaitement conscient de la crise économique et sociale qui va frapper l’île après l’épidémie. Il a certifié que ce défi lancé à ses citoyens est une "page d’histoire" qu’ils écriront ensemble. L’édile a également profité de l’occasion pour remercier les associations qui se sont mobilisées durant le confinement pour les plus démunis.



À noter que l’opposant Jean-Gaël Anda et ses colistiers, soit 7 personnes, n’ont pas participé au vote. Le groupe d’opposants a fait un recours d’annulation de l’élection. De son côté, Virginie Gobalou-Erampapoullé, autre figue de l’opposition saint-pierroise, n’a pas boycotté ce vote "par respect pour la démocratie".



