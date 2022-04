Politique Michel Fontaine appelle à voter Emmanuel Macron au second tour

Le maire de Saint-Pierre appelle les électeurs à voter pour Emmanuel Macron au second tour. "Nous sommes dans la même situation qu’en 2017 et mes convictions n’ont pas changé.", exprime Michel Fontaine. Par N.P - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 23:30

Je remercie l’ensemble des électrices et des électeurs qui se sont déplacés aujourd’hui comme je remercie l’ensemble des personnes présentes dans les bureaux de vote pour assurer la bonne tenue du scrutin. Nous sommes dans la même situation qu’en 2017 et mes convictions n’ont pas changé. J’appelle donc les Réunionnaises et les Réunionnais à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour en portant l'espoir que les messages des électeurs soient mieux pris en compte.

Michel Fontaine